Сегодня 13 февраля: какой праздник и день в истории
13 февраля по церковному календарю – память бессребреников мучеников Кира и Иоанна. В этот день произошло первое в мире смертельное ДТП, а Далай-лама провозгласил независимость Тибета от Китая.
Праздники и памятные даты 13 февраля
Государственные и профессиональные праздники Украины 13 февраля не отмечают.
Под эгидой ООН проходит Всемирный день радио.
13 февраля в истории
13 февраля 1898 года произошло первое в мире ДТП со смертельным исходом. В нем погиб бизнесмен Генри Линдфилд, а его сын получил травмы. Это произошло в Великобритании. Бизнесмен с сыном ехали из Лондона в Брайтон. Линдфилд слишком сильно разогнался, потерял контроль над автомобилем, и тот влетел в дерево. Водителя доставили в больницу, однако травмы были настолько серьезными, что спасти его врачи не смогли. Сын бизнесмена тоже получил травмы, однако выжил.
13 февраля 1913 года Далай-лама XIII провозгласил независимость Тибета от Китая.
Это произошло в момент распада Империи Цин. Тогда маньчжурская династия отреклась от трона, и была провозглашена Республика Китай. На фоне преобразований в стране Тибет решил воспользоваться шансом на самоопределение. С того момента – и до установления в Тибете власти Китайской Народной Республики (1951) страна существовала как независимое теократическое государство, возглавляемое Далай-ламой. В начале короткой истории независимого Тибета Далай-лама принялся проводить реформы и создавать боеспособную армию. Однако под давлением предрассудков народа и недовольства духовенства большинство своих реформ быстро свернул. Под власть КНР Тибет перешел после столкновений с радикально превосходящей армией Китая. Китайские войска вошли в Тибет 9 сентября 1951 года.
13 февраля 1992 года — Уганда признала независимость Украины.
Церковный праздник 13 февраля
13 февраля христиане чтят память бессребреников мучеников Кира и Иоанна, а с ними мучениц Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.
Кир был знаменитым врачом в Александрии. Он был христианином и лечил всех больных бесплатно. Многих язычников он обратил в христианство. Во время гонений императора Диоклетиана Кир пошел в Аравийскую пустыню, где принял монашество, и продолжал и там лечить людей, получив дар исцеления. Иоанн был воином, также христианином и жил в Эдессе. Когда начались гонения, он пришел в Иерусалим. Услышав там о святом Кире, Иоанн начал разыскивать этого целителя, и в конце концов пришел к нему в пустыню. Иоанн стал верным последователем и учеником Кира.
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Узнав, что в Египте схватили христианку Афанасию с тремя юными дочерьми (Феоктистой – 15 лет, Феодотией – 13 лет и Евдоксией – 11 лет) Кир и Иоанн поспешили им на помощь, опасаясь, чтобы страх перед муками не заставил девушек отречься от Христа. Святые посетили Афанасию и ее дочерей в тюрьме и укрепили их в мужестве перед предстоящим подвигом. Тогда правитель города схватил также Кира и Иоанна и подверг святых пыткам на глазах Афанасии и ее дочерей. Мученицы также стойко перенесли все пытки и были обезглавлены. Вслед за ними на том же месте казнили святых бессребреников Кира и Иоанна.
Народные приметы
Иней 13 февраля – к снегопаду.
Если сильно кричат вороны – к метели.
Что нельзя делать 13 февраля
Нельзя выходить из дома без особой надобности.
Не следует работать с острыми предметами.
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2023 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 февраля по церковному календарю – память бессребреников мучеников Кира и Иоанна. В этот день произошло первое в мире смертельное ДТП, а Далай-лама провозгласил независимость Тибета от Китая".