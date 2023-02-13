Сегодня 13 февраля: какой праздник и день в истории

13 февраля по церковному календарю – память бессребреников мучеников Кира и Иоанна. В этот день произошло первое в мире смертельное ДТП, а Далай-лама провозгласил независимость Тибета от Китая.

Праздники и памятные даты 13 февраля

Государственные и профессиональные праздники Украины 13 февраля не отмечают.

Под эгидой ООН проходит Всемирный день радио.

13 февраля в истории

13 февраля 1898 года произошло первое в мире ДТП со смертельным исходом. В нем погиб бизнесмен Генри Линдфилд, а его сын получил травмы. Это произошло в Великобритании. Бизнесмен с сыном ехали из Лондона в Брайтон. Линдфилд слишком сильно разогнался, потерял контроль над автомобилем, и тот влетел в дерево. Водителя доставили в больницу, однако травмы были настолько серьезными, что спасти его врачи не смогли. Сын бизнесмена тоже получил травмы, однако выжил.

13 февраля 1913 года Далай-лама XIII провозгласил независимость Тибета от Китая.

Это произошло в момент распада Империи Цин. Тогда маньчжурская династия отреклась от трона, и была провозглашена Республика Китай. На фоне преобразований в стране Тибет решил воспользоваться шансом на самоопределение. С того момента – и до установления в Тибете власти Китайской Народной Республики (1951) страна существовала как независимое теократическое государство, возглавляемое Далай-ламой. В начале короткой истории независимого Тибета Далай-лама принялся проводить реформы и создавать боеспособную армию. Однако под давлением предрассудков народа и недовольства духовенства большинство своих реформ быстро свернул. Под власть КНР Тибет перешел после столкновений с радикально превосходящей армией Китая. Китайские войска вошли в Тибет 9 сентября 1951 года.

13 февраля 1992 года — Уганда признала независимость Украины.

Церковный праздник 13 февраля

13 февраля христиане чтят память бессребреников мучеников Кира и Иоанна, а с ними мучениц Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

Кир был знаменитым врачом в Александрии. Он был христианином и лечил всех больных бесплатно. Многих язычников он обратил в христианство. Во время гонений императора Диоклетиана Кир пошел в Аравийскую пустыню, где принял монашество, и продолжал и там лечить людей, получив дар исцеления. Иоанн был воином, также христианином и жил в Эдессе. Когда начались гонения, он пришел в Иерусалим. Услышав там о святом Кире, Иоанн начал разыскивать этого целителя, и в конце концов пришел к нему в пустыню. Иоанн стал верным последователем и учеником Кира.

Узнав, что в Египте схватили христианку Афанасию с тремя юными дочерьми (Феоктистой – 15 лет, Феодотией – 13 лет и Евдоксией – 11 лет) Кир и Иоанн поспешили им на помощь, опасаясь, чтобы страх перед муками не заставил девушек отречься от Христа. Святые посетили Афанасию и ее дочерей в тюрьме и укрепили их в мужестве перед предстоящим подвигом. Тогда правитель города схватил также Кира и Иоанна и подверг святых пыткам на глазах Афанасии и ее дочерей. Мученицы также стойко перенесли все пытки и были обезглавлены. Вслед за ними на том же месте казнили святых бессребреников Кира и Иоанна.

Народные приметы

Иней 13 февраля – к снегопаду.

Если сильно кричат вороны – к метели.

Что нельзя делать 13 февраля

Нельзя выходить из дома без особой надобности.

Не следует работать с острыми предметами.