Live
  • Понедельник 13.02.2023
    • Харьков
  •   -7°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.06
    • 🟢

Сегодня 13 февраля: какой праздник и день в истории

Общество 06:00   13.02.2023
Оксана Горун
Сегодня 13 февраля: какой праздник и день в истории

13 февраля по церковному календарю – память бессребреников мучеников Кира и Иоанна. В этот день произошло первое в мире смертельное ДТП, а Далай-лама провозгласил независимость Тибета от Китая.

Праздники и памятные даты 13 февраля

Государственные и профессиональные праздники Украины 13 февраля не отмечают.

Под эгидой ООН проходит Всемирный день радио.

13 февраля в истории

13 февраля 1898 года произошло первое в мире ДТП со смертельным исходом. В нем погиб бизнесмен Генри Линдфилд, а его сын получил травмы. Это произошло в Великобритании. Бизнесмен с сыном ехали из Лондона в Брайтон. Линдфилд слишком сильно разогнался, потерял контроль над автомобилем, и тот влетел в дерево. Водителя доставили в больницу, однако травмы были настолько серьезными, что спасти его врачи не смогли. Сын бизнесмена тоже получил травмы, однако выжил.

13 февраля 1913 года Далай-лама XIII провозгласил независимость Тибета от Китая.

Это произошло в момент распада Империи Цин. Тогда маньчжурская династия отреклась от трона, и была провозглашена Республика Китай. На фоне преобразований в стране Тибет решил воспользоваться шансом на самоопределение. С того момента – и до установления в Тибете власти Китайской Народной Республики (1951) страна существовала как независимое теократическое государство, возглавляемое Далай-ламой. В начале короткой истории независимого Тибета Далай-лама принялся проводить реформы и создавать боеспособную армию. Однако под давлением предрассудков народа и недовольства духовенства большинство своих реформ быстро свернул. Под власть КНР Тибет перешел после столкновений с радикально превосходящей армией Китая. Китайские войска вошли в Тибет 9 сентября 1951 года.

13 февраля 1992 года — Уганда признала независимость Украины.

Церковный праздник 13 февраля

13 февраля христиане чтят память бессребреников мучеников Кира и Иоанна, а с ними мучениц Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

Кир был знаменитым врачом в Александрии. Он был христианином и лечил всех больных бесплатно. Многих язычников он обратил в христианство. Во время гонений императора Диоклетиана Кир пошел в Аравийскую пустыню, где принял монашество, и продолжал и там лечить людей, получив дар исцеления. Иоанн был воином, также христианином и жил в Эдессе. Когда начались гонения, он пришел в Иерусалим. Услышав там о святом Кире, Иоанн начал разыскивать этого целителя, и в конце концов пришел к нему в пустыню. Иоанн стал верным последователем и учеником Кира.

  • Читайте также: Сегодня 9 февраля: какой праздник и день в истории

    • Узнав, что в Египте схватили христианку Афанасию с тремя юными дочерьми (Феоктистой – 15 лет, Феодотией – 13 лет и Евдоксией – 11 лет) Кир и Иоанн поспешили им на помощь, опасаясь, чтобы страх перед муками не заставил девушек отречься от Христа. Святые посетили Афанасию и ее дочерей в тюрьме и укрепили их в мужестве перед предстоящим подвигом. Тогда правитель города схватил также Кира и Иоанна и подверг святых пыткам на глазах Афанасии и ее дочерей. Мученицы также стойко перенесли все пытки и были обезглавлены. Вслед за ними на том же месте казнили святых бессребреников Кира и Иоанна.

    Народные приметы

    Иней 13 февраля – к снегопаду.

    Если сильно кричат вороны – к метели.

    Что нельзя делать 13 февраля

    Нельзя выходить из дома без особой надобности.

    Не следует работать с острыми предметами.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    06:00
    Сегодня 12 февраля: какой праздник и день в истории
    06:00
    Сегодня 11 февраля: какой праздник и день в истории
    06:00
    Сегодня 10 февраля: какой праздник и день в истории
    06:00
    Сегодня 9 февраля: какой праздник и день в истории
    06:00
    Сегодня 8 февраля: какой праздник и день в истории

  • Категории: Общество, Украина; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Сегодня 13 февраля: какой праздник и день в истории»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 13 февраля 2023 в 06:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 февраля по церковному календарю – память бессребреников мучеников Кира и Иоанна. В этот день произошло первое в мире смертельное ДТП, а Далай-лама провозгласил независимость Тибета от Китая".