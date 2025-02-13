Сегодня 13 февраля: какой праздник и день в истории

13 февраля – Всемирный день радио. В этот день 1542 года казнили пятую жену короля Англии Генриха VIII Екатерину Говард. В 1843-м родился поэт Николай Вербицкий – автор первых строк Гимна Украины. В 1895-м братья Люмьер запатентовали «синематограф» — аппарат, который был и кинокамерой, и устройством для трансляции снятого видео. В 1898-м произошло первое в мире ДТП со смертельным исходом. В 1913-м Далай-лама XIII провозгласил независимость Тибета от Китая.

Праздники и памятные даты 13 февраля

13 февраля – Всемирный день радио.

Также сегодня: День подруг, День интернет-друзей, Международный день презерватива, Международный день принятия себя, День рождения кинокамеры, Международный день шаурмы.

13 февраля в истории

13 февраля 1542 года казнили пятую жену короля Англии Генриха VIII Екатерину Говард. К этому моменту Генрих уже успел дважды развестись, казнить свою вторую жену Анну Болейн и пережить смерть после родов своей третьей и любимой супруги Джейн Сеймур. Понятно, что к жениху с таким «багажом» очередь из невест-принцесс не стояла. Впрочем, Екатерина все же имела достаточно знатное происхождение – она была племянницей Томаса Говарда – третьего герцога Норфолка. К тому же Екатерина была родственницей сразу двух «бывших» Генриха: двоюродной сестрой Анны Болейн и троюродной – Джейн Сеймур. Говард прибыла в королевский двор по рекомендации дяди и вошла в свиту королевы Анны Клевской, четвертой жены Генриха VIII.

Исследователи биографии короля считают, что дядя Екатерины Говард изначально «пристроил» ее поближе к Генриху, зная его слабость к противоположному полу и неприятие очередной жены. С помощью племянницы Норфолк рассчитывал получить большее влияние на короля. И исходно план сработал: король действительно заинтересовался девушкой, которая была намного моложе его (точная дата рождения Екатерины неизвестна, но разница между ней и королем в возрасте была по меньшей мере 30 лет).

Имея богатый опыт, как избавляться от неугодных жен, Генрих довольно быстро развелся с Анной Клевской (та с радостью согласилась на развод и осталась жить в Лондоне «на правах сестры короля»). И всего через год с момента, когда Екатерина Говард оказалась при дворе, король уже женился на ней. Это было лето 1540-го. Вначале этот брак казался счастливым. Екатерина не интересовалась политикой, не плела интриг, жизнь при дворе с ней стала гораздо веселее: восстановились балы и турниры, а сам король будто помолодел. Но счастье было непродолжительным. Новая королева совершила ряд непростительных ошибок. В частности, она приблизила ко двору «друзей юности» (в том числе – Фрэнсиса Дерема, с которым когда-то была в романтических отношениях). Среди приглашенных нашлись завистники, которые впоследствии поддерживали слухи, что королева якобы не была девственницей на момент начала отношений с Генрихом. Также, по некоторым свидетельствам, юная Кейт, не особо скрываясь, крутила роман с пажом мужа Томасом Калпепером. К ее легкомыслию добавилось и то, что Говард не забеременела так быстро, как надеялся Генрих (король всю жизнь заботился о наследовании и имел только одного сына – от третьей жены).

А пока королева порхала как бабочка по жизни, ее дядя вызывал все большее раздражение в окружении короля, перетягивая на себя «политическое одеяло». Противники усиления Норфолка искали компрометирующую информацию против его племянницы, а это не составляло особого труда в подобных обстоятельствах. Один из лидеров английской Реформации и противник католика Норфолка архиепископ Кентерберийский Томас Кранмер собрал показания против Екатерины – и относительно ее добрачной жизни, и отношений с пажом короля. Среди прочего – было и любовное письмо от королевы Томасу Калпеперу. Королю все эти свидетельства предъявили 1 ноября 1541 года. 7 ноября по поручению Генриха Кранмер возглавил делегацию, прибывшую допросить королеву в Винчестерский дворец.

«Даже непоколебимый Кранмер нашел безумное, беспорядочное состояние юной Кэтрин жалким, говоря: «Я нашел ее в таком плаче и тяжести, как я никогда не видел ни одного существа, так что сердце любого мужчины сжалось бы от сожаления, если бы он взглянул на нее», — цитирует автор бестселлеров New York Times и исследовательница Элеонора Герман в книге «Секс с королевой».

Во время допросов Говард меняла показания. Сначала она призналась, что до встречи с Генрихом была обручена с Фрэнсисом Деремом, а после всячески отвергала это. Вероятная помолвка могла бы позволить аннулировать брак и спасти женщину от смертной казни. Хотя далеко не факт, что король, которому изменила жена, так легко отпустил бы ее. Как бы там ни было, но Екатерина выбрала тактику опровергать все упреки в свой адрес. Ее лишили титула королевы 23 ноября 1541 года и держали под арестом в аббатстве. 10 декабря за государственную измену казнили двух вероятных любовников Екатерины: Дерема и Калпепера. Их головы надели на пики на Лондонском мосту. Противники Норфолка также воспользовались возможностью отстранить от власти родственников Екатерины – многих из них признали виновными в сокрытии государственной измены и приговорили к пожизненному заключению и конфискации имущества. Сам Норфолк всячески дистанцировался от родственницы и ушел от наказания, хотя и перестал быть столь доверенным лицом короля, а через несколько лет окончательно впал в немилость. Саму Екатерину держали в подвешенном состоянии до конца января, когда парламент без судебного разбирательства признал ее виновной в государственной измене специальным законодательным актом. 13 февраля ей отрубили голову.

13 февраля 1843 года родился поэт Николай Вербицкий, известный как автор первых строк текста Гимна Украины. Подробнее.

13 февраля 1895 года братья Луи и Огюст Люмьер запатентовали «синематограф» — свое техническое устройство, одновременно являющееся кинокамерой и средством воспроизведения видео. Подробнее.

13 февраля 1898 года произошло первое в мире ДТП со смертельным исходом. Подробнее.

13 февраля 1913 года Далай-лама XIII провозгласил независимость Тибета от Китая. Подробнее.

13 февраля 1992 года Уганда признала независимость Украины.

Церковный праздник

13 февраля христиане чтят память преподобных Мартиниана, Зои и Фотинии. Подробнее.

Народные приметы

Если 13 февраля раскричались синички, весна будет ранней и теплой.

Если день прохладный и пасмурный, весна придет нескоро и будет прохладной.

Что нельзя делать 13 февраля

Нельзя заниматься рукоделием.

Нельзя менять прическу.

Нельзя проводить вечер в одиночестве.