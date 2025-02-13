Сьогодні 13 лютого: яке свято та день в історії

13 лютого – Всесвітній день радіо. Цього дня 1542 року стратили п’яту дружину короля Англії Генріха VIII Катерину Говард. У 1843-му народився поет Микола Вербицький – автор перших рядків Гімну України. У 1895-му брати Люм’єри запатентували “синематограф” – апарат, який був і кінокамерою, і пристроєм для трансляції знятого відео. У 1898-му сталася перша у світі ДТП зі смертельним наслідком. У 1913-му Далай-лама XIII проголосив незалежність Тибету від Китаю.

Свята та пам’ятні дати 13 лютого

13 лютого – Всесвітній день радіо.

Також сьогодні: День подруг, День інтернет-друзів, Міжнародний день презерватива, Міжнародний день прийняття себе, День народження кінокамери, Міжнародний день шаурми.

13 лютого в історії

13 лютого 1542 року стратили п’яту дружину короля Англії Генріха VIII Катерину Говард. До цього моменту Генріх вже встиг двічі розлучитися, стратити свою другу дружину Анну Болейн і пережити смерть після пологів своєї третьої та коханої дружини Джейн Сеймур. Зрозуміло, що до нареченого з таким “багажем” черга з принцес не стояла. Втім, Катерина все-таки мала досить поважне походження – вона була племінницею Томаса Говарда – третього герцога Норфолка. До того ж Катерина була родичкою одразу двох “колишніх” Генріха: двоюрідною сестрою Анни Болейн і троюрідною – Джейн Сеймур. Говард прибула до королівського двору за рекомендацією дядька й увійшла до почету королеви Анни Клевської, четвертої дружини Генріха VIII.

Дослідники біографії короля вважають, що дядько Катерини Говард від самого початку “прилаштував” її ближче до Генріха, знаючи його слабкість до протилежної статі та неприйняття чергової дружини. За допомогою племінниці Норфолк розраховував отримати більший вплив на короля. І спершу план спрацював: король справді зацікавився дівчиною, яка була набагато молодшою ​​за нього (точна дата народження Катерини невідома, але різниця між нею та королем у віці була щонайменше 30 років).

Маючи багатий досвід, як позбуватися неугодних дружин, Генріх досить швидко розлучився з Анною Клевською (та з радістю погодилася на розлучення та залишилася жити в Лондоні “на правах сестри короля”). І лише за рік із моменту, коли Катерина Говард опинилася при дворі, король уже одружився з нею. Це було літо 1540-го. Спочатку цей шлюб здавався щасливим. Катерина не цікавилася політикою, не плела інтриг, життя при дворі з нею стало набагато веселішим: відновилися бали та турніри, а сам король ніби помолодшав. Але щастя було нетривалим. Нова королева зробила низку непробачних помилок. Зокрема, вона наблизила до двору “друзів юності” (зокрема – Френсіса Дерема, з яким колись була у романтичних стосунках). Серед запрошених знайшлися заздрісники, які згодом підтримували чутки, що королева нібито не була незайманою на момент початку стосунків із Генріхом. Також, за деякими свідченнями, юна Кейт, не надто ховаючись, крутила роман з пажем чоловіка Томасом Калпепером. До її легковажності додалося й те, що Говард не завагітніла так швидко, як сподівався Генріх (король все життя дбав про спадкування та мав лише одного сина – від третьої дружини).

А поки королева пурхала як метелик по життю, її дядько викликав все більше роздратування в оточенні короля, перетягуючи на себе “політичну ковдру”. Противники посилення Норфолка шукали компрометувальну інформацію проти його племінниці, а це не складало особливих труднощів у подібних обставинах. Один із лідерів англійської Реформації та противник католика Норфолка архієпископ Кентерберійський Томас Кранмер зібрав свідчення проти Катерини – і щодо її дошлюбного життя, і щодо стосунків з пажем короля. Серед іншого – був і любовний лист від королеви Томасу Калпеперу. Королю всі ці свідоцтва надали 1 листопада 1541 року. 7 листопада за дорученням Генріха Кранмер очолив делегацію, яка прибула допитати королеву до Вінчестерського палацу.

“Навіть непохитний Кранмер знайшов шалений, безладний стан юної Кетрін жалюгідним, кажучи: “Я знайшов її в такому плачу та тяжкості, як я ніколи не бачив жодної істоти, тож серце будь-якого чоловіка стиснулося б від жалю, якби він глянув на неї”, – пише авторка бестселерів “New York Times” і дослідниця Елеонора Герман у книзі “Секс із королевою”.

Під час допитів Говард змінювала свідчення. Спочатку вона зізналася, що до зустрічі з Генріхом була заручена з Френсісом Деремом, а після всіляко відкидала це. Імовірні заручини могли б дозволити анулювати шлюб і врятувати жінку від страти. Хоча далеко не факт, що король, якому зрадила дружина, так легко відпустив би її. Хай там як, але Катерина обрала тактику спростовувати всі закиди на свою адресу. Її позбавили титулу королеви 23 листопада 1541 року та тримали під арештом в абатстві. 10 грудня за державну зраду стратили двох ймовірних коханців Катерини: Дерема та Калпепера. Їхні голови нанизали на піки на Лондонському мосту. Противники Норфолка також скористалися можливістю усунути від влади родичів Катерини – багатьох із них визнали винними у приховуванні державної зради та засудили до довічного ув’язнення та конфіскації майна. Сам Норфолк всіляко дистанціювався від родички та уникнув покарання, хоч і перестав бути особливо довіреною особою короля, а за кілька років остаточно впав у немилість. Саму Катерину тримали в підвішеному стані до кінця січня, коли парламент без судового розгляду визнав її винною у державній зраді спеціальним законодавчим актом. 13 лютого їй відтяли голову.

13 лютого 1843 року народився поет Микола Вербицький, відомий як автор перших рядків тексту Гімну України. Докладніше.

13 лютого 1895 року брати Луї та Огюст Люм’єри запатентували “синематограф” – свій технічний пристрій, що одночасно є кінокамерою та засобом відтворення відео. Докладніше.

13 лютого 1898 року сталася перша у світі ДТП зі смертельним наслідком. Докладніше.

13 лютого 1913 року Далай-лама XIII проголосив незалежність Тибету від Китаю. Докладніше.

13 лютого 1992 року Уганда визнала незалежність України.

Церковне свято

13 лютого християни вшановують пам’ять преподобних Мартиніана, Зої та Фотинії. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 13 лютого розкричалися синички, весна буде ранньою та теплою.

Якщо день прохолодний та похмурий, весна прийде нескоро та буде прохолодною.

Що не можна робити 13 лютого

Не можна займатися рукоділлям.

Не можна міняти зачіску.

Не можна проводити вечір на самоті.