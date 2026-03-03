За добу на Харківщині Генштаб зафіксував одне боєзіткнення

У Генштабі ЗСУ поінформували, що за минулу добу по всій Харківській області був лише один бій.

Росіяни атакували на півночі Харківщини один раз. Сили оборони відбили штурм у районі Вовчанських Хуторів. Тоді як на Куп’янщині доба минула й зовсім без боїв.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 152 бойових зіткнення. Вчора противник завдав 84 авіаційних ударів, скинув 282 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8437 дронів-камікадзе та здійснив 3645 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 78 – із реактивних систем залпового вогню”, – відзначили у ГШ.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян: