Live

За добу на Харківщині Генштаб зафіксував одне боєзіткнення

Україна 08:06   03.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу на Харківщині Генштаб зафіксував одне боєзіткнення

У Генштабі ЗСУ поінформували, що за минулу добу по всій Харківській області був лише один бій. 

Росіяни атакували на півночі Харківщини один раз. Сили оборони відбили штурм у районі Вовчанських Хуторів. Тоді як на Куп’янщині доба минула й зовсім без боїв.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 152 бойових зіткнення. Вчора противник завдав 84 авіаційних ударів, скинув 282 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8437 дронів-камікадзе та здійснив 3645 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 78 – із реактивних систем залпового вогню”, – відзначили у ГШ.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян:

Читайте також: Сьогодні вранці по Харкову знову вдарив безпілотник – Терехов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Синєгубов: майже півсотні безпілотників атакували Харківщину
Синєгубов: майже півсотні безпілотників атакували Харківщину
03.03.2026, 08:48
Сьогодні 3 березня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 3 березня 2026: яке свято та день в історії
03.03.2026, 06:00
Новини Харкова – головне 3 березня: “приліт” у місті, атаки РФ
Новини Харкова – головне 3 березня: “приліт” у місті, атаки РФ
03.03.2026, 08:53
Сьогодні вранці по Харкову знову вдарив безпілотник – Терехов
Сьогодні вранці по Харкову знову вдарив безпілотник – Терехов
03.03.2026, 07:10
Як відключатимуть світло сьогодні в Харківській області – графіки
Як відключатимуть світло сьогодні в Харківській області – графіки
03.03.2026, 07:38
Зросла влучність ППО Харкова, безвісти зникла «швидка» – підсумки 2 березня
Зросла влучність ППО Харкова, безвісти зникла «швидка» – підсумки 2 березня
02.03.2026, 23:00

Новини за темою:

03.03.2026
За добу на Харківщині Генштаб зафіксував одне боєзіткнення
02.03.2026
Де намагався прорватися ворог на Харківщині, розповів уранці Генштаб
21.02.2026
Одне боєзіткнення тривє в області, а на півночі регіону затишшя – Генштаб
21.02.2026
Де точилися бої в Харківській області – дані Генштабу на 08:00
17.02.2026
Майже два десятки боїв було на Харківщині – де атакувала РФ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «За добу на Харківщині Генштаб зафіксував одне боєзіткнення», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2026 в 08:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Генштабі ЗСУ поінформували, що за минулу добу по всій Харківській області був лише один бій. ".