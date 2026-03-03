За сутки на Харьковщине Генштаб зафиксировал одно боестолкновение
В Генштабе ВСУ проинформировали, что за минувшие сутки по всей Харьковской области был всего один бой.
Россияне атаковали на севере Харьковщины один раз. Силы обороны отбили штурм в районе Волчанских Хуторов. Тогда как на Купянщине сутки прошли и вовсе без боев.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 152 боевых столкновения. Вчера противник нанес 84 авиационных ударов, сбросил 282 управляемых авиабомбы. Кроме того, применил 8437 дронов-камикадзе и осуществил 3645 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 78 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.
Также в Генштабе обновили информацию о потерях россиян:
Читайте также: Сегодня утром по Харькову вновь ударил беспилотник – Терехов
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «За сутки на Харьковщине Генштаб зафиксировал одно боестолкновение», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 марта 2026 в 08:06;