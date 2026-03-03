За сутки на Харьковщине Генштаб зафиксировал одно боестолкновение

В Генштабе ВСУ проинформировали, что за минувшие сутки по всей Харьковской области был всего один бой.

Россияне атаковали на севере Харьковщины один раз. Силы обороны отбили штурм в районе Волчанских Хуторов. Тогда как на Купянщине сутки прошли и вовсе без боев.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 152 боевых столкновения. Вчера противник нанес 84 авиационных ударов, сбросил 282 управляемых авиабомбы. Кроме того, применил 8437 дронов-камикадзе и осуществил 3645 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 78 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях россиян: