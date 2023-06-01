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На Харківщині викрили «головного фінансиста» окупантів: подробиці

Суспільство 11:06   01.06.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині викрили «головного фінансиста» окупантів: подробиці Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині затримали «начальника управління фінансів» окупаційної адміністрації. Зрадником виявився 55-річний мешканець селища Дворічна.

За даними Харківської обласної прокуратури, влітку минулого року під час окупації частини області обвинувачений добровільно обійняв посаду «и. о. начальника управления финансов» у так званій «Временной гражданской администрации Купянского района».

Колаборант розробляв проєкти бюджету «ВГА», планував роботу управління, контролював виконання планів доходу бюджету Куп’янського району, готував звіти, організовував розробку посадових інструкцій підлеглих працівників тощо, додали в прокуратурі.

Після звільнення Куп’янщини колаборант втік до Харкова, де намагався сховатись від правосуддя, однак був затриманий правоохоронцями.

Його обвинувачують за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 ККУ). Наразі фігурант перебуває у СІЗО.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині затримали «начальника управління фінансів» окупаційної адміністрації. Зрадником виявився 55-річний мешканець селища Дворічна.".