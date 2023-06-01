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Дев’ять років за ґратами проведе торговець психотропами із Харкова

Суспільство 09:42   01.06.2023
Оксана Горун
Дев’ять років за ґратами проведе торговець психотропами із Харкова

Суд засудив чоловіка з Харкова, який купував та зберігав наркотичні речовини в особливо великих розмірах.

Прокурори довели, що чоловік придбав в інтернеті психотропну речовину PVP, розфасовану по згортках, щоб надалі продавати їх. Зловмисника викрили у червні минулого року. Правоохоронці встановили, що в пакеті, який чоловік мав при собі, знаходилось 150 згортків з PVP, ще майже 200 згортків з тією ж речовиною виявили за місцем мешкання чоловіка“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Попри разючі “запаси” PVP, обвинувачений у суді намагався стверджувати, що купив усе це для особистого вживання, а не на продаж. Судді йому не повірили. Харків’янина визнали винним у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах. Його засудили до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 09:42;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд засудив чоловіка з Харкова, який купував та зберігав наркотичні речовини в особливо великих розмірах".