Дев’ять років за ґратами проведе торговець психотропами із Харкова

Суд засудив чоловіка з Харкова, який купував та зберігав наркотичні речовини в особливо великих розмірах.

“Прокурори довели, що чоловік придбав в інтернеті психотропну речовину PVP, розфасовану по згортках, щоб надалі продавати їх. Зловмисника викрили у червні минулого року. Правоохоронці встановили, що в пакеті, який чоловік мав при собі, знаходилось 150 згортків з PVP, ще майже 200 згортків з тією ж речовиною виявили за місцем мешкання чоловіка“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Попри разючі “запаси” PVP, обвинувачений у суді намагався стверджувати, що купив усе це для особистого вживання, а не на продаж. Судді йому не повірили. Харків’янина визнали винним у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах. Його засудили до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією.