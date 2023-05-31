Торговець психотропами з Харківщини сяде на шість років із конфіскацією

Суд засудив 28-річного мешканця Харківщини, який “робив бізнес” на PVP.

“Прокурори довели, що чоловік, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за злочин у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, продовжив порушувати закон, збуваючи психотропи в Богодухові. Спілкування з покупцями зловмисник вів у месенджері. Після оплати він залишав у схованці згорток з PVP та повідомляв “клієнтам” координати місця, де можна забрати товар“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Продавець психотропами попався “на гарячому”. Його затримали після того, як він у червні 2020 року збув чергову партію.

“Свою вину він визнав лише частково і пояснив, що не мав на меті збувати психотропи, а “покупцю” передав згортки з PVP, щоб вжити їх разом з ним”, – зазначили прокурори.

Богодухівський райсуд засудив чоловіка на шість років позбавлення волі з конфіскацією майна.