Торговець психотропами з Харківщини сяде на шість років із конфіскацією
Суд засудив 28-річного мешканця Харківщини, який “робив бізнес” на PVP.
“Прокурори довели, що чоловік, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за злочин у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, продовжив порушувати закон, збуваючи психотропи в Богодухові. Спілкування з покупцями зловмисник вів у месенджері. Після оплати він залишав у схованці згорток з PVP та повідомляв “клієнтам” координати місця, де можна забрати товар“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Продавець психотропами попався “на гарячому”. Його затримали після того, як він у червні 2020 року збув чергову партію.
“Свою вину він визнав лише частково і пояснив, що не мав на меті збувати психотропи, а “покупцю” передав згортки з PVP, щоб вжити їх разом з ним”, – зазначили прокурори.
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Богодухівський райсуд засудив чоловіка на шість років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 09:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд засудив 28-річного мешканця Харківщини, який “робив бізнес” на PVP".