Торговец психотропами из Харьковщины сядет на шесть лет с конфискацией

Суд приговорил 28-летнего жителя Харьковщины, который «делал бизнес» на PVP.

«Прокуроры доказали, что мужчина, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств, продолжил нарушать закон, сбывая психотропы в Богодухове. Общение с покупателями злоумышленник вел в мессенджере. После оплаты он оставлял в тайнике сверток из PVP и сообщал «клиентам» координаты места, где можно забрать товар», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Торговец психотропами попался «на горячем». Его задержали после того, как он в июне 2020 года сбыл очередную партию.

«Свою вину он признал лишь частично и объяснил, что не преследовал цель сбывать психотропы, а «покупателю» передал свертки из PVP, чтобы употребить их вместе с ним», — отметили прокуроры.

Богодуховский райсуд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества.