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Торговец психотропами из Харьковщины сядет на шесть лет с конфискацией

Общество 09:35   31.05.2023
Оксана Горун
Торговец психотропами из Харьковщины сядет на шесть лет с конфискацией

Суд приговорил 28-летнего жителя Харьковщины, который «делал бизнес» на PVP.

«Прокуроры доказали, что мужчина, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств, продолжил нарушать закон, сбывая психотропы в Богодухове. Общение с покупателями злоумышленник вел в мессенджере. После оплаты он оставлял в тайнике сверток из PVP и сообщал «клиентам» координаты места, где можно забрать товар», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Торговец психотропами попался «на горячем». Его задержали после того, как он в июне 2020 года сбыл очередную партию.

«Свою вину он признал лишь частично и объяснил, что не преследовал цель сбывать психотропы, а «покупателю» передал свертки из PVP, чтобы употребить их вместе с ним», — отметили прокуроры.

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Богодуховский райсуд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 09:35;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд приговорил 28-летнего жителя Харьковщины, который «делал бизнес» на PVP".