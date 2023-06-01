Девять лет за решеткой проведет торговец психотропами из Харькова
Суд приговорил мужчину из Харькова, который покупал и хранил наркотические вещества в особо крупных размерах.
«Прокуроры доказали, что мужчина приобрел в интернете психотропное вещество PVP, расфасованное по сверткам, чтобы в дальнейшем продавать их. Злоумышленника разоблачили в июне прошлого года. Правоохранители установили, что в пакете, который мужчина имел при себе, находилось 150 свертков из PVP, еще почти 200 свертков с тем же веществом обнаружили по месту жительства мужчины», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Читайте также: Торговец психотропами из Харьковщины сядет на шесть лет с конфискацией
Несмотря на впечатляющие «запасы» PVP, обвиняемый в суде пытался утверждать, что все это купил для личного употребления, а не на продажу. Судьи ему не поверили. Харьковчанина признали виновным в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта особо опасных психотропных веществ в особо крупных размерах. Его приговорили к девяти годам тюрьмы с конфискацией.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Девять лет за решеткой проведет торговец психотропами из Харькова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 09:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд приговорил мужчину из Харькова, который покупал и хранил наркотические вещества в особо крупных размерах".