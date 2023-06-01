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Девять лет за решеткой проведет торговец психотропами из Харькова

Общество 09:42   01.06.2023
Оксана Горун
Девять лет за решеткой проведет торговец психотропами из Харькова

Суд приговорил мужчину из Харькова, который покупал и хранил наркотические вещества в особо крупных размерах.

«Прокуроры доказали, что мужчина приобрел в интернете психотропное вещество PVP, расфасованное по сверткам, чтобы в дальнейшем продавать их. Злоумышленника разоблачили в июне прошлого года. Правоохранители установили, что в пакете, который мужчина имел при себе, находилось 150 свертков из PVP, еще почти 200 свертков с тем же веществом обнаружили по месту жительства мужчины», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Несмотря на впечатляющие «запасы» PVP, обвиняемый в суде пытался утверждать, что все это купил для личного употребления, а не на продажу. Судьи ему не поверили. Харьковчанина признали виновным в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта особо опасных психотропных веществ в особо крупных размерах. Его приговорили к девяти годам тюрьмы с конфискацией.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 09:42;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд приговорил мужчину из Харькова, который покупал и хранил наркотические вещества в особо крупных размерах".