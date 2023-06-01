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На Харьковщине разоблачили «главного финансиста» оккупантов: подробности

Общество 11:06   01.06.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине разоблачили «главного финансиста» оккупантов: подробности Фото: Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине задержали «начальника управления финансов» оккупационной администрации. Предателем оказался 55-летний житель поселка Двуречная.

По данным Харьковской областной прокуратуры, летом прошлого года во время оккупации части области обвиняемый добровольно занял должность «и. о. начальника управления финансов» в так называемой «Временной гражданской администрации Купянского района».

Коллаборант разрабатывал проекты бюджета ВГА, планировал работу управления, контролировал выполнение планов дохода бюджета Купянского района, готовил отчеты, организовывал разработку должностных инструкций подчиненных работников и т.д., добавили в прокуратуре.

После освобождения Купянщины коллаборант сбежал в Харьков, где пытался скрыться от правосудия, однако был задержан правоохранителями.

Его обвиняют по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УКУ). Сейчас фигурант находится в СИЗО.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 11:06;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине задержали «начальника управления финансов» оккупационной администрации. Предателем оказался 55-летний житель поселка Двуречная.".