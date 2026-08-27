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Капремонт дома по улице Териховской в ​​Харькове – на финишной прямой (фото)

Общество 12:14   27.08.2026
Виктория Яковенко
Капремонт дома по улице Териховской в ​​Харькове – на финишной прямой (фото) Фото: Харьковский горсовет

В жилом доме по улице Териховской завершают капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как сообщили в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, специалисты уже демонтировали старую отмостку и обустроили новую, а также заменили отливы и смонтировали водосточную систему.

«Кроме того, строители отремонтировали кровлю, а сейчас завершают восстановление фасада», — добавили в мэрии.

капремонт дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
капремонт дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
капремонт дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
капремонт дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, на улице Георгия Тарасенко продолжается восстановление жилого дома, поврежденного в результате вражеских обстрелов, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. Специалисты восстановили поврежденные конструкции, фасад и кровлю, а также смонтировали новую водосточную систему. Кроме того, на чердаке утеплили пол, установили новые окна, провели ремонтные работы в подъездах. Сейчас специалисты восстанавливают стены и потолки в квартирах.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2026 в 12:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В жилом доме по улице Териховской завершают капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.".