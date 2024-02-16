Сегодня 16 февраля: какой праздник и день в истории

16 февраля в Украине – День единения. В 1659 году в этот день выписали первый чек в истории. В 1813-м родился основатель украинской оперы Семен Гулак-Артемовский. В 1918-м приняли Акт независимости Литвы. В 1943-м советские войска впервые отбили у немцев Харьков.

Праздники и памятные даты 16 февраля

16 февраля в Украине — День единения и День военного журналиста.

16 февраля в истории

16 февраля 1659 года выписали первый чек в истории. Подробнее.

16 февраля 1813 года родился Семен Гулак-Артемовский – в будущем автор первой украинской оперы «Запорожец за Дунаем».

Он происходил из древнего казацкого рода. Дядя Семена – Петр Гулак-Артемовский был ректором Харьковского университета и известным баснописцем. По семейной традиции Семена отдали учиться в Киевское уездное духовное училище. Но большого интереса к богословию парень не проявлял. Зато внимание преподавателей сразу привлек его необыкновенный голос. Со временем митрополит Евгений пригласил Семена петь в хоре Софийского собора. Когда после смерти отца Семена отчислили из училища, митрополит пристроил юношу в хор Михайловского Златоверхого монастыря. В 1838-м внимание на талантливого певца обратил прибывший в Киев Михаил Глинка. Его задачей было отобрать 18-20 мальчиков для придворного хора. Так что композитор пригласил Семена Гулака-Артемовского в Петербург, где лично взялся за его образование.

В Петербурге Семен Гулак-Артемовский быстро вошел в круг тогдашней богемы (он дружил с Айвазовским, Брюлловым, Тарасом Шевченко). Чтобы заработать деньги для обучения Семена за границей, Глинка вместе с влиятельными представителями дворянства устроил сольный концерт певца, на который пригласили всю знать Петербурга. Один из гостей мероприятия меценат Павел Демидов согласился финансировать поездку талантливого певца в Европу для завершения музыкального образования. Гулак-Артемовский получил возможность учиться у лучших педагогов во Франции и Италии, проработал сезон во Флорентийском оперном театре, а затем получил официальное приглашение поступить в петербургскую оперную труппу. Там он дебютировал в июле 1842 года. На российской сцене Гулак-Артемовский выступал более 20 лет и исполнил около 50 главных партий в операх. А когда голос стал терять силу, сам начал писать оперы. Самой известной из них стала «Запорожец за Дунаем».

Ее премьера состоялась 26 апреля 1863 года на сцене Мариинского театра в Петербурге. Опера имела огромный успех – в течение сезона ее ставили 13 раз. Но после этого изъяли из репертуара из-за того, что была «слишком украинская». Последние годы жизни Гулак-Артемовский провел в небольшом доме Кудринской Христорождественской церкви, где жил вместе с супругой. Оперный певец занялся… знахарством, хотя денег за лечение с пациентов не брал. Он умер 17 апреля 1873 года от воспаления легких.

16 февраля 1918 года Кубанский Законодательный Совет провозгласил Самостоятельную Кубанскую Народную Республику, а через несколько дней – резолюцию о присоединении Кубани на федеративных условиях к Украине. Подробнее.

16 февраля 1918 года приняли Акт независимости Литвы.

Значительная часть территории Литвы вошла в состав Российской империи после разделов Речи Посполитой. На протяжении всей истории, когда литовцы находились под российским игом, у них формировалось и набрало силу национально-освободительное движение. На Литву распространились оба масштабных польских освободительных восстания XIX века, разразившиеся в 1830—1831 и в 1863 годах. После подавления восстания 1863 года россияне жестоко расправились с его участниками и радикально усилили политику русификации в Литве. Но, конечно, таким образом только «сжимали пружину» народного сопротивления, которая должна была рано или поздно разжаться. Во время Революции 1905—1907 годов в Литве создали парламент, но впоследствии некоторые его члены вынуждены были эмигрировать из страны.

Во время Первой мировой войны в 1915 году территорию Литвы оккупировала Германия. Страна находилась под оккупацией вплоть до капитуляции немцев – то есть осени 1918 года. Однако именно во времена оккупации движение за независимость Литвы оформилось и легализовалось. В сентябре 1917-го в Вильнюсе провели съезд литовских делегатов, созванный с разрешения оккупационных властей. Там избрали Совет Литвы – представительный орган, в состав которого вошли 20 человек. После Октябрьского переворота в Российской империи стало ясно, что советские власти будут пытаться вывести страну из Первой мировой войны. Большевики начали так называемые Брестские переговоры с немцами (которые в итоге закончились подписанием сепаратного Брест-Литовского мира). Поэтому уже 11 декабря 1917 года Совет Литвы принял декларацию о восстановлении независимости и «вечные союзные связи Литовского государства с Германией». Однако днем независимости в Литве все же считают 16 февраля — день, когда все тот же Совет Литвы полным составом составил и подписал Акт независимости Литвы. Он стал последним из серии резолюций о самоопределении страны. Власти Германии сначала запретили публиковать этот документ. Но 23 марта 1918 года император Вильгельм II признал независимость Литвы.

16 февраля 1943 года советские войска впервые отбили у немцев Харьков. Подробнее.

16 февраля 2022 года в Харькове впервые отметили новый государственный праздник – День единения, установленный накануне Президентом Украины Владимиром Зеленским. Подробнее.

Церковный праздник 16 февраля

16 февраля чтят память 12 мучеников: Памфила, Валента, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Ильи, Даниила, Иеремии, Исаии. Все они пострадали во время гонений на христиан, устроенных императором Диоклетианом. Трое мучеников – пресвитер Памфил, диакон Валент и святой Павел работали над переписыванием копий текстов Нового Завета. За это их бросили в тюрьму. В этой же тюрьме оказались пять братьев, задержанных за исповедание христианства. Юноши назвались именами ветхозаветных пророков – Ильи, Иеремии, Исаии, Самуила и Даниила. Их судили вместе с Памфилом, Валентом и Павлом, и всем отрубили головы. Тогда слуга пресвитера Памфила, 18-летний Порфирий попросил разрешения похоронить тела осужденных после казни. За это его самого убили и сожгли на костре. Свидетель этого мученичества христианин Селевкий подошел к Памфилу перед казнью и рассказал ему о мученической кончине святого Порфирия. За это его схватили и отрубили голову. Феодул был слугой правителя, совершившего все эти казни, и тайным христианином. Когда мучеников вели на казнь, он поцеловал их и просил помолиться о нем. За это его распяли на кресте. 12-й мученик – Иулиан, подходя к Кесарии, увидел тела святых, брошенные без погребения на корм зверям. Он хотел похоронить тела, однако стоявшие в стороне воины схватили его, повели к правителю, который осудил святого Иулиана на сожжение. Тела всех 12 мучеников находились без погребения в течение четырех дней. Ни звери, ни птицы не коснулись их. Обескураженные этим обстоятельством, язычники позволили христианам взять тела мучеников и похоронить их.

Народные приметы

Если 16 февраля громко чирикают воробьи, весна будет ранней.

Если в этот день лежит много снега, то лето будет дождливым.

Если день солнечный, то сильных морозов уже не будет, но весна будет холодной.

Что нельзя делать 16 февраля

Нельзя ругать или обижать ребенка (тем более бить).

Нельзя брать деньги взаймы.