Сегодня 16 февраля: какой праздник и день в истории

16 февраля по церковному календарю – память Симеона Богоприимца и пророчицы Анны. В этот день советские войска впервые отбили у немцев Харьков. А год назад в Харькове впервые праздновали День единения — всего за неделю до вторжения РФ.

Праздники и памятные даты 16 февраля

16 февраля в Украине – День военного журналиста и новый государственный праздник – День единения, который основал Президент Владимир Зеленский за неделю до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

16 февраля в истории

16 февраля 1659 года был выписан первый чек в истории. Финансовое обязательство подписал англичанин Николас Ван Акер от руки на обычном листе бумаги. Он был владельцем банковской конторы «Моррис и Клейтон». Подписав чек, банкир таким образом гарантировал мистеру Делбоэ выплату 400 фунтов (если перевести эту сумму в современные деньги, она гораздо больше – около 40 тысяч фунтов). Первый чек в мире до сих пор хранится в коллекции Банка Англии.

16 февраля 1918 года Кубанский Законодательный Совет провозгласил Самостоятельную Кубанскую Народную Республику, а через несколько дней — резолюцию о присоединении Кубани на федеративных условиях к Украине. Этому предшествовало пробуждение украинского сознания у кубанских казаков на фоне большевистской революции 1917 года в России. Казаки предложенную идеологию не восприняли и начали искать связи с Украиной, где в то время развивалась Украинская народная республика. Просуществовала КНР 1 год и 9 месяцев.

16 февраля 1943 года советские войска впервые отбили у немцев Харьков.

В наступление на Харьков советские войска перешли после Сталинградской битвы. Уже 2 февраля на харьковском направлении начались активные боевые действия. Советские войска быстро освободили Белгород и после сложных боев 14 февраля вышли на окраины Харькова. К вечеру этого дня город уже был в полуокружении, а утром 15 февраля начался штурм. В этот день советские войска уже ворвались на Холодную Гору. Тогда командир второго танкового корпуса СС оберстгруппенфюрер Пауль Хауссер самостоятельно, проигнорировав требования командования и личный приказ Гитлера, отдал распоряжение войскам покинуть Харьков. Советские войска «подгоняли» противника – в ночь на 16 февраля разгорелись напряженные уличные бои. А к 12 дня 16 февраля Харьков был взят. Взвод автоматчиков лейтенанта Шевченко из 1142 полка 340-й стрелковой дивизии поднял над зданием Госпрома красный флаг. Советские войска продолжили наступление, а город стал налаживать мирную жизнь.

Однако этот эпизод оказался непродолжительным. Красная армия истощилась во время непрерывного наступления, поэтому немцы контратаковали. 10 марта они начали свое наступление на Харьков, а уже 11 марта смогли прорваться в центр – в частности, к зданию Госпрома и площади, которая в то время носила имя Дзержинского. Центральная площадь Харькова переходила из рук в руки трижды в течение 12 марта. Бои за город были жестокими. Однако советские войска все же заставили покинуть город. К 19 марта битва за Харьков завершилась.

16 февраля 2022 года в Харькове впервые отмечали новый государственный праздник — День единения, установленный накануне Президентом Украины Владимиром Зеленским. На самый высокий флагшток города торжественно подняли Государственный Флаг Украины, а хор исполнил Гимн.

Еще целое здание еще не военной, а государственной администрации подсветили в сине-желтые цвета и украсили огромным флагом Украины.

Церковный праздник 16 февраля

16 февраля христиане чтят память праведных Симеона Богоприимца и пророчицы Анны. Симеону Богоприимцу ангел сообщил о том, что он не умрет до тех пор, пока в мир не придет обещанный мессия. Это откровение пришло к Симеону, когда он переписывал перевод Священного Писания на греческий язык по заказу египетского царя Птоломея II. Симеон переводил книгу пророка Исаии. Прочитав в оригинале слова «Се, дева в утробе примет и родит Сына» он решил, что слово «дева» употреблено ошибочно вместо слова «жена», и хотел исправить текст. В этот момент ему явился ангел и удержал его руку, говоря: «Имей веру написанным словам, ты сам убедишься, что они исполнятся, потому что не испытаешь смерти, пока не увидишь Христа Господа, который родится от чистой и пренепорочной девы». Он действительно увидел младенца Иисуса – в Иерусалимском храме, куда его принесли на 40-й день после рождения (на Сретение). Когда Симеон увидел ребенка, Святой Дух открыл ему, что это и есть спаситель. Также в этот день в храме была пророчица Анна, которая, «подойдя, славила Господа и пророчила о нем всем, кто ожидал спасения в Иерусалиме».

Народные приметы

Много снега выпало – лето будет дождливым.

Слабая тяга в печи или котле – к потеплению, сильная – к похолоданию.

Что нельзя делать 16 февраля

Нельзя ругать детей.

Нельзя брать деньги взаймы.

Нельзя носить черную одежду.