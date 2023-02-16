Сьогодні 16 лютого: яке свято та день в історії

16 лютого за церковним календарем – пам’ять Симеона Богоприємця та пророчиці Анни. Цього дня радянські війська вперше відбили у німців Харків. А рік тому в Харкові вперше святкували День єднання – лише за тиждень до вторгнення РФ.

Свята та пам’ятні дати 16 лютого

16 лютого в Україні – День військового журналіста та нове державне свято – День єднання, який започаткував Президент Володимир Зеленський за тиждень до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

16 лютого в історії

16 лютого 1659 року було виписано перший чек в історії. Фінансове зобов’язання підписав англієць Ніколас Ван Акер від руки на звичайному аркуші паперу. Він був власником банківської контори “Моріс і Клейтон”. Підписавши чек, банкір таким чином гарантував містеру Делбое виплату 400 фунтів (якщо перевести цю суму в сучасні гроші, вона набагато більша – близько 40 тисяч фунтів). Перший чек у світі досі зберігається у колекції Банку Англії.

16 лютого 1918 року Кубанська Законодавча Рада проголосила Самостійну Кубанську Народну Республіку, а за кілька днів – резолюцію про приєднання Кубані на федеративних умовах до України. Цьому передувало пробудження української свідомості у кубанських козаків на тлі більшовицької революції 1917 року в Росії. Козаки запропоновану ідеологію не сприйняли та почали шукати зв’язки з Україною, де на той час розвивалася Українська народна республіка. Проіснувала КНР 1 рік та 9 місяців.

16 лютого 1943 року радянські війська вперше відбили у німців Харків.

У наступ на Харків радянські війська перейшли після Сталінградської битви. Вже 2 лютого на харківському напрямку розпочалися активні бойові дії. Радянські війська швидко звільнили Бєлгород та після складних боїв 14 лютого вийшли на околиці Харкова. До вечора цього дня місто вже було в оточенні, а вранці 15 лютого розпочався штурм. Цього дня радянські війська вже увірвалися на Холодну Гору. Тоді командир другого танкового корпусу СС оберстгруппенфюрер Пауль Гауссер самостійно, проігнорувавши вимоги командування та особистий наказ Гітлера, віддав розпорядження військам покинути Харків. Радянські війська “підганяли” супротивника – у ніч проти 16 лютого розгорілися напружені вуличні бої. А до 12 дня 16 лютого Харків був взятий. Взвод автоматників лейтенанта Шевченка з 1142 року полку 340-ї стрілецької дивізії підняв над будівлею Держпрому червоний прапор. Радянські війська продовжили наступ, а місто почало налагоджувати мирне життя.

Однак цей епізод виявився нетривалим. Червона армія виснажилася під час безперервного наступу, тож німці контратакували. 10 березня вони розпочали свій наступ на Харків, а вже 11 березня змогли прорватися до центру – зокрема, до будівлі Держпрому та площі, яка на той час мала ім’я Дзержинського. Центральна площа Харкова переходила з рук до рук тричі протягом 12 березня. Бої за місто були жорстокі. Однак радянські війська все ж таки змусили покинути місто. До 19 березня битва за Харків завершилась.

16 лютого 2022 року в Харкові вперше відзначали нове державне свято – День єднання, встановлений напередодні Президентом України Володимиром Зеленським. На найвищий флагшток міста урочисто підняли Державний Прапор України, а хор виконав Гімн.

Ще цілу будівлю ще не військової, а державної адміністрації підсвітили у синьо-жовті кольори та прикрасили величезним прапором України.

Церковне свято 16 лютого

16 лютого християни вшановують пам’ять праведних Симеона Богоприємця та пророчиці Анни. Симеону Богоприємцю було сповіщено від Бога, що він не помре доти, доки у світ не прийде обіцяний месія. Це одкровення прийшло до Симеона, коли він переписував переклад Святого Письма грецькою мовою на замовлення єгипетського царя Птоломея II. Симеон перекладав книгу пророка Ісаї. Прочитавши в оригіналі слова “Се, діва в утробі прийме і народить сина” він вирішив, що слово “діва” вжито помилково замість слова “дружина”, і хотів виправити текст. У цей момент йому з’явився Ангел і утримав його руку, кажучи: “Май віру написаним словам, ти сам переконаєшся, що вони здійсняться, бо не скуштуєш смерті, доки не побачиш Христа Господа, який народиться від чистої та беззаконної діви”. Він дійсно побачив немовля Ісуса – в Єрусалимському храмі, куди його принесли на 40-й день після народження (на Стрітення). Коли Симеон побачив дитину, то Святий Дух відкрив йому, що це і є спаситель. Також у цей день у храмі була пророчиця Анна, яка, “підійшовши, славила Господа і пророкувала про нього всім, хто чекав на спасіння в Єрусалимі”.

Народні прикмети

Багато снігу випало – літо буде дощовим.

Слабка тяга у печі або котлі – до потепління, сильна – до похолодання.

Що не можна робити 16 лютого

Не можна лаяти дітей.

Не можна брати гроші в борг.

Не можна носити чорний одяг.