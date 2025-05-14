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Зеленский уволил Марченко: кто стал новым главой Изюма на Харьковщине

Политика 18:34   14.05.2025
Елена Нагорная
Зеленский уволил Марченко: кто стал новым главой Изюма на Харьковщине

Президент Владимир Зеленский сменил начальника Изюмской городской военной администрации Изюмского района Харьковской области.

На сайте главы государства опубликованы два распоряжения. Одним из них Зеленский уволил с должности Валерия Марченко, вторым — назначил Сергея Федченко.

Федченко до назначения занимал должность первого заместителя председателя Боровского поселкового совета Изюмского района. В 2020 году он был избран депутатом Харьковского областного совета от партии «Слуга народа».

Валерий Марченко был избран мэром Изюма в 2020 году, также от партии «Слуга народа». 26 декабря 2024 года начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что ОВА рекомендовала уволить Марченко с должности главы Изюмской ГВА после коррупционного скандала. В августе 2024 года в областной прокуратуре информировали о разоблачении на Изюмщине группы лиц, организовавших мошенническую схему по присвоению государственных средств на программе «єВідновлення». Синегубов отметил, что кандидатуру нового руководителя ГВА уже согласовали в Офисе президента.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2025 в 18:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский сменил начальника Изюмской городской военной администрации Изюмского района Харьковской области.".