Где и за сколько строят подземные школы на Харьковщине: Синегубов показал фото

Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о ходе строительства защитных сооружений в образовательных учреждениях на Харьковщине.

🔹 По данным Синегубова, продолжается строительство защитного сооружения для местного лицея в поселке Близнюки. Укрытие рассчитано на 400 человек, площадь – более 1200 м². Проект реализуют на средства госсубвенции. Ориентировочная стоимость — 154,2 млн грн.

🔹 Также возводят укрытие на 300 человек для Самойловского лицея. Стоимость работ – более 102 млн грн, строительство продолжается тоже за государственные средства. Завершить работу планируют в декабре.

🔹 Еще три новых защитных сооружения строят в Добровольском лицее – стоимостью 94,2 млн грн, в Криштоповском лицее – 95,8 млн грн и в заведении дошкольного образования «Теремок» поселка Близнюки – 115,6 млн грн. Все укрытия рассчитаны на 200 человек. Работы идут в сотрудничестве с фондом Conflict and Development Foundation при поддержке фонда The Howard G. Buffet Foundation. Завершить хотят к марту 2026 года.

«Модернизируем школьное питание. Продолжаются капитальные ремонты пищеблоков по модели «фабрика-кухня». Для Криштоповского лицея выделено 1,5 млн грн из госбюджета, для Самойловского – 9,2 млн грн», — добавил глава ХОВА.

Он также уточнил, что пополняется и автопарк школьного транспорта. За средства госсубвенции планируют купить три автобуса, специально оборудованные для перевозки детей с особыми образовательными потребностями. Общая стоимость – 11,58 млн грн.