Де йшли бої у Харківській області, повідомили в Генштабі

Протягом минулої доби на Харківщині зафіксували 12 бойових зіткнень, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували вісім разів біля Вовчанська, Лимана, Стариці, Григорівки, Караїчного, Іванівки та Малого Бурлука.

На Куп’янському – ЗСУ відбили чотири атаки росіян у районі Борівської Андріївки та Петропавлівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 260 бойових зіткнень. Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням дев’яти ракет та 88 авіаційних ударів, під час яких скинув 244 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8866 дронів-камікадзе та здійснили 3062 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 44 – із реактивних систем залпового вогню“, – додали у ГШ.