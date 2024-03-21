Поляки блокують автобуси: як дістатися до Харкова, якщо запізнився на потяг
“Укрзалізниця” заспокоїла пасажирів, які в Польщі спізнюються на рейси через перекриті автошляхи. Вихід є, зокрема, для тих, хто їде до Харкова.
“Отримуємо повідомлення від пасажирів, які через масові перекриття трас польськими активістами не можуть вчасно дістатися вокзалу в Перемишлі. Тому знову активуємо правило “залізної підстраховки”: ті пасажири, які не встигнуть на свій рейс Укрзалізниці через перекриття польських трас, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд з Перемишля, Любліна та Хелма до України за тими ж квитками на свій пропущений рейс“, — повідомила пресслужба компанії.
Зокрема, така пропозиція поширюється на пасажирів, які спізнюються на потяг №94 Хелм-Харків.
Залізничники зазначили, що не зможуть гарантувати вільні місця потрібного класу в наступному поїзді, але зроблять все, щоб розмістити людей і довезти їх додому.
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“Рух поїздів між Польщею та Україною відбувається у стандартному режимі”, – наголосили в “УЗ”.
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- Категорії: Світ, Суспільство, Україна, Харків; Теги: АО "Укрзалізниця", блокада, поезд, Польша;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 09:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Укрзалізниця” заспокоїла пасажирів, які в Польщі спізнюються на рейси через перекриті автошляхи. Вихід є, зокрема, для тих, хто їде до Харкова".