Live
  • Вс 22.10.2023
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.61
  • EUR 38.65

ISW завил о подтвержденном кадрами с геолокацией продвижении РФ под Купянском

Мир 10:00   22.10.2023
Оксана Горун
ISW завил о подтвержденном кадрами с геолокацией продвижении РФ под Купянском Иллюстрация: карта ISW

Институт изучения войны (ISW) проинформировал о продвижении армии врага в районе Лимана Первого и Ивановки в Купянском районе.

«21 октября российские войска продолжили наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная и недавно добились подтвержденных успехов в районе Купянска. На геолоцированных кадрах, опубликованных 21 октября, видно, что российские войска продвинулись юго-западнее Лимана Первого (11 км к северо-востоку от Купянска) в направлении Калиново (8 км к северо-востоку от Купянска). Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 17 и 20 октября, показывают, что российские войска также недавно продвинулись к северу от Ивановки (21 км к юго-востоку от Купянска). Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские силы отразили более 20 атак российских войск в районе Синьковки (9 км к северо-востоку от Купянска) и Ивановки», — сообщили о ситуации на фронте аналитики Института изучения войны.

По их данным, россияне атакуют переправы через реку Оскол, пытаясь навредить логистике ВСУ.

Читайте также: Утро на Купянском направлении громкое, армия РФ рвется к Осколу — ВСУ

«Российская авиация в середине-конце сентября 2023 года подвергла массированным атакам мосты через реку Оскол под Купянском. Российское командование, вероятно, намерено воспрепятствовать украинским усилиям по снабжению через реку, чтобы усилить локализованные российские наступательные операции в этом районе», — предупредили в ISW.

Автор: Оксана Горун
Популярно
По Харьковщине утром нанесли удар: «прилеты» в жилые дома, есть раненые
По Харьковщине утром нанесли удар: «прилеты» в жилые дома, есть раненые
22.10.2023, 08:50
«У них не было шанса успеть в укрытия»: комментарий «Новой почты» об ударе
«У них не было шанса успеть в укрытия»: комментарий «Новой почты» об ударе
22.10.2023, 07:59
Удар РФ по «Новой почте» на Харьковщине: погибли 6 человек, 14 – в больнице
Удар РФ по «Новой почте» на Харьковщине: погибли 6 человек, 14 – в больнице
21.10.2023, 23:50
Ракетный удар по «Новой почте» под Харьковом: подробности с места (видео)
Ракетный удар по «Новой почте» под Харьковом: подробности с места (видео)
22.10.2023, 07:34
Утро на Купянском направлении громкое, армия РФ рвется к Осколу — ВСУ
Утро на Купянском направлении громкое, армия РФ рвется к Осколу — ВСУ
22.10.2023, 08:29
ISW завил о подтвержденном кадрами с геолокацией продвижении РФ под Купянском
ISW завил о подтвержденном кадрами с геолокацией продвижении РФ под Купянском
22.10.2023, 10:00

Новости по теме:

07:48
ISW вновь сообщил о продвижении войск РФ в районе Ивановки на Харьковщине
07:16
ВСУ высадились на левом берегу Днепра напротив Херсона — ISW
07:41
Войска РФ на Харьковщине продвинулись на 1,5 км в сторону Ивановки — ISW
08:03
ISW не видит признаков присутствия войск РФ в Синьковке на Харьковщине
07:50
Российские военные незначительно продвинулись в сторону Харьковщины — ISW

Вы читали новость: «ISW завил о подтвержденном кадрами с геолокацией продвижении РФ под Купянском»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 октября 2023 в 10:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) проинформировал о продвижении армии врага в районе Лимана Первого и Ивановки в Купянском районе".