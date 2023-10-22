ISW завил о подтвержденном кадрами с геолокацией продвижении РФ под Купянском

Институт изучения войны (ISW) проинформировал о продвижении армии врага в районе Лимана Первого и Ивановки в Купянском районе.

«21 октября российские войска продолжили наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная и недавно добились подтвержденных успехов в районе Купянска. На геолоцированных кадрах, опубликованных 21 октября, видно, что российские войска продвинулись юго-западнее Лимана Первого (11 км к северо-востоку от Купянска) в направлении Калиново (8 км к северо-востоку от Купянска). Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 17 и 20 октября, показывают, что российские войска также недавно продвинулись к северу от Ивановки (21 км к юго-востоку от Купянска). Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские силы отразили более 20 атак российских войск в районе Синьковки (9 км к северо-востоку от Купянска) и Ивановки», — сообщили о ситуации на фронте аналитики Института изучения войны.

По их данным, россияне атакуют переправы через реку Оскол, пытаясь навредить логистике ВСУ.

«Российская авиация в середине-конце сентября 2023 года подвергла массированным атакам мосты через реку Оскол под Купянском. Российское командование, вероятно, намерено воспрепятствовать украинским усилиям по снабжению через реку, чтобы усилить локализованные российские наступательные операции в этом районе», — предупредили в ISW.