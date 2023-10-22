ISW заявив про підтверджене геолокацією просування РФ під Куп’янськом

Інститут вивчення війни (ISW) поінформував про просування армії ворога в районі Лимана Першого та Іванівки в Куп’янському районі.

“21 жовтня російські війська продовжили наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та нещодавно досягли підтверджених успіхів у районі Куп’янська. На геолокованих кадрах, опублікованих 21 жовтня, видно, що російські війська просунулися на південний захід від Лимана Першого (11 км на північний схід від Куп’янська) у напрямку Калинового (8 км на північний схід від Куп’янська). Додаткові кадри з геолокацією, опубліковані 17 і 20 жовтня, показують, що російські війська також нещодавно просунулися на північ від Іванівки (21 км на південний схід від Куп’янська). Український Генеральний штаб повідомив, що українські сили відбили понад 20 атак російських військ у районі Синьківки (9 км на північний схід від Куп’янська) та Іванівки”, – повідомили про ситуацію на фронті аналітики Інституту вивчення війни.

За їхніми даними, росіяни атакують переправи через річку Оскіл, намагаючись зашкодити логістиці ЗСУ.

“Російська авіація в середині-кінці вересня 2023 року піддала масованим атакам мости через річку Оскіл під Куп’янськом. Російське командування, ймовірно, має намір перешкодити українським зусиллям щодо постачання через річку, щоб посилити локалізовані російські наступальні операції в цьому районі”, – попередили в ISW.