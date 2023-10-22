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Їм ставлять задачу вбити хоча б 1 українця – ДПСУ про ворога під Куп’янськом

Події 18:53   22.10.2023
Оксана Горун
Їм ставлять задачу вбити хоча б 1 українця – ДПСУ про ворога під Куп’янськом

Начальник пресслужби 15 прикордонного загону ДПСУ Іван Шевцов в етері нацмарафону розповів, що на допитах повідомляють росіяни, які потрапили в полон під Куп’янськом.

Якщо говорити про Куп’янський напрямок, то зараз ворог застосовує тактику: штурмує групами до 30 осіб, без важкої техніки – особовий склад просто йде м’ясом. За результатами опитування полонених ми отримали інформацію, що їм ставиться задача за будь-яку ціну вбити хоча б одного українця, тоді рахуватиметься, що задача виконана. Але всі спроби, всі наміри вести атаки й штурмові дії в них зводяться нанівець. Вони втратили вже дуже багато особового складу“, – поділився Шевцов.

За його словами, основні цілі росіян на Куп’янському напрямку залишаються незмінними – вийти на лівий берег річки Оскіл та захопити Куп’янськ та Куп’янськ-Вузловий.

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Прикордонник зазначив, що лише за добу Сили оборони відбили понад 25 атак на Куп’янському напрямку. І така динаміка зберігається упродовж тижня.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2023 в 18:53;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник пресслужби 15 прикордонного загону ДПСУ Іван Шевцов в етері нацмарафону розповів, що на допитах повідомляють росіяни, які потрапили в полон під Куп’янськом".