На Куп’янському напрямку знищили російську станцію РЕБ (відео)

Прикордонники “Сталевого кордону” опублікували відео успішного удару по техніці окупантів на Куп’янському напрямку.

“Під час аеророзвідки на Куп’янському напрямку бійці “Сталевого кордону” спільно з бійцями ЗСУ виявили ворожу станцію РЕБ. За допомогою дрона-камікадзе її ефектно знищено. Шукаємо нові цілі”, – підписали відео в телеграмі Держприкордонслужби України.

Раніше прикордонники, які беруть участь в обороні на Куп’янському напрямку, повідомляли, що полонені росіяни зізнаються: їм ставлять завдання “вбити хоча б одного українця”.