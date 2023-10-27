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На Куп’янському напрямку знищили російську станцію РЕБ (відео)

Події 11:57   27.10.2023
Оксана Горун
На Куп’янському напрямку знищили російську станцію РЕБ (відео)

Прикордонники “Сталевого кордону” опублікували відео успішного удару по техніці окупантів на Куп’янському напрямку.

“Під час аеророзвідки на Куп’янському напрямку бійці “Сталевого кордону” спільно з бійцями ЗСУ виявили ворожу станцію РЕБ. За допомогою дрона-камікадзе її ефектно знищено. Шукаємо нові цілі”, – підписали відео в телеграмі Держприкордонслужби України.

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Раніше прикордонники, які беруть участь в обороні на Куп’янському напрямку, повідомляли, що полонені росіяни зізнаються: їм ставлять завдання “вбити хоча б одного українця”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 11:57;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники “Сталевого кордону” опублікували відео успішного удару по техніці окупантів на Куп’янському напрямку".