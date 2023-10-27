На Куп’янському напрямку знищили російську станцію РЕБ (відео)
Прикордонники “Сталевого кордону” опублікували відео успішного удару по техніці окупантів на Куп’янському напрямку.
“Під час аеророзвідки на Куп’янському напрямку бійці “Сталевого кордону” спільно з бійцями ЗСУ виявили ворожу станцію РЕБ. За допомогою дрона-камікадзе її ефектно знищено. Шукаємо нові цілі”, – підписали відео в телеграмі Держприкордонслужби України.
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Раніше прикордонники, які беруть участь в обороні на Куп’янському напрямку, повідомляли, що полонені росіяни зізнаються: їм ставлять завдання “вбити хоча б одного українця”.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 11:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники “Сталевого кордону” опублікували відео успішного удару по техніці окупантів на Куп’янському напрямку".