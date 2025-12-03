Разрушение зданий ХНУ им. Каразина из-за ударов РФ: известна сумма убытков

1,9 млрд грн – размер ущерба окружающей среде в результате вражеских обстрелов, из-за которых были повреждены и разрушены здания Харьковского национального университета им. В. Каразина, в том числе учебные.

Речь идет об ударах РФ в период с марта по июль 2025, сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

«В результате этих разрушений произошло засорение земельных ресурсов образовавшимися в результате обстрелов отходами. Площадь засоренных земель составила не менее 12 500 м2», — отметили экологи.

Они уже передали материалы правоохранителям.

Напомним, ранее в Государственной экологической инспекции в Харьковской области подсчитали ущерб, нанесенный окружающей среде в результате вражеских обстрелов по сельхозпредприятию в регионе. В результате обстрела ЧП «Агрофирма Світанок» вспыхнул масштабный пожар, который длился около 30 часов. Огонь уничтожил шесть хозяйственных построек на площади более 9 тысяч квадратных метров, погибли тысячи свиней. По подсчетам экологов, за загрязнение воздуха окружающей среде ущерб составляет 5 109 681 грн.