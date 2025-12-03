Руйнування будівель ХНУ ім. Каразіна через удари РФ: відома сума збитків

1,9 млрд грн – розмір шкоди довкіллю внаслідок ворожих обстрілів, через які були пошкоджені та зруйновані будівлі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, зокрема навчальні.

Йдеться про удари РФ у період із березня по липень 2025 року, повідомили в Державній екологічній інспекції в Харківській області.

«Внаслідок цих руйнувань відбулося засмічення земельних ресурсів відходами, що утворилися внаслідок обстрілів. Площа засмічених земель склала щонайменше 12 500 м2», – зазначили екологи.

Вони вже передали матеріали правоохоронцям.

Нагадаємо, раніше у Державній екологічній інспекції в Харківській області підрахували збитки, завдані довкіллю внаслідок ворожого обстрілу по сільгосппідприємству в регіоні. Внаслідок обстрілу ПП «Агрофірма Світанок» спалахнула масштабна пожежа, яка тривала близько 30 годин. Вогонь знищив шість господарських будівель на площі понад 9 тисяч квадратних метрів, загинули тисячі свиней. За підрахунками екологів, наразі за забруднення повітря довкіллю збитки складають 5 109 681 грн.