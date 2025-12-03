Руйнування будівель ХНУ ім. Каразіна через удари РФ: відома сума збитків
1,9 млрд грн – розмір шкоди довкіллю внаслідок ворожих обстрілів, через які були пошкоджені та зруйновані будівлі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, зокрема навчальні.
Йдеться про удари РФ у період із березня по липень 2025 року, повідомили в Державній екологічній інспекції в Харківській області.
«Внаслідок цих руйнувань відбулося засмічення земельних ресурсів відходами, що утворилися внаслідок обстрілів. Площа засмічених земель склала щонайменше 12 500 м2», – зазначили екологи.
Вони вже передали матеріали правоохоронцям.
Нагадаємо, раніше у Державній екологічній інспекції в Харківській області підрахували збитки, завдані довкіллю внаслідок ворожого обстрілу по сільгосппідприємству в регіоні. Внаслідок обстрілу ПП «Агрофірма Світанок» спалахнула масштабна пожежа, яка тривала близько 30 годин. Вогонь знищив шість господарських будівель на площі понад 9 тисяч квадратних метрів, загинули тисячі свиней. За підрахунками екологів, наразі за забруднення повітря довкіллю збитки складають 5 109 681 грн.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Каразина, новини Харкова, руйнування, экологи;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Руйнування будівель ХНУ ім. Каразіна через удари РФ: відома сума збитків», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2025 в 14:37;