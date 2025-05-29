«Невероятно завышенные цены» – ХАЦ о ремонте корпуса Каразина

Харьковский национальный университет им. Каразина будет реставрировать Северный корпус. ОО «Харьковский антикоррупционный центр» увидела в сметах существенные переплаты.

Как пишут аналитики со ссылкой на «Prozorro», вуз заключил соглашение с частным предприятием «Голден и К». Стоимость работ составляет 83,44 млн грн. Потенциальная переплата, подчеркнули в ХАЦ, на строительных материалах составляет более 5 млн грн.

«ХНУ им. Каразина собирается ремонтировать Северный корпус с невероятным завышением цен на материалы. Речь идет о реставрации памятника градостроительства и архитектуры местного значения «Здание Академии им. Говорова». Проект реставрации предусматривает ремонт центра Ландау, цокольного и первого этажей правого крыла здания с обустройством противорадиационного укрытия. Защитная постройка будет рассчитана на 350 человек и относится к противорадиационному укрытию. Стоит отметить, что цены на некоторые материалы завышены, иногда – в разы. Наибольшие вопросы вызывает стоимость стартовой шпатлевки», – отмечают аналитики.

По данным ХАЦ, цена шпатлевки за килограмм без доставки составляет в смете – 12,34 грн на общую сумму 78,3 тысячи гривен. А с доставкой цена растет в 50 раз и составляет уже 3,6 млн грн, или 567 грн за килограмм. При этом идет речь о доставке по Харькову, подчеркнули аналитики.

«Фактически переплата за шпатлевку может быть более 3,5 млн грн», – подсчитали в ХАЦ.

Они привели еще примеры вероятных переплат.

«Если цена на горячекатаную сталь в смете рыночная, то цена на двутавр – завышена. Стоимость одной тонны двутавровой балки 36 прописана в смете по 96 000 грн. Для сравнения, сайт «Метинвеста» предлагает в Харькове такие балки по 42 000 грн за тонну», — добавили аналитики.

Вопросы у них возникли и по металлическим уголкам. В смете, пишут в ХАЦ, цена за уголок 125х125 составляет 94166 грн за тонну. А «Метинвест» продает такие уголки в Харькове по 48 000 грн за тонну.

В ХАЦ также заявляют о завышенных ценах на бойлеры, гипсокартон, изолированный металлорукав, светодиодные панели, бетон и кирпич.