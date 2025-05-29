Какие многоэтажки в Харькове будут восстанавливать в этом году — данные ХАЦ
Харьковский антикоррупционный центр проанализировал тендеры, объявленные двумя департаментами горсовета, которые отвечают за ремонты жилья в Харькове.
Департамент по благоустройству, восстановлению и реконструкции занимается капитальными ремонтами, поэтому заключенные им тендеры предполагают дорогостоящие и достаточно масштабные работы. Департамент ЖКХ отвечает за текущий ремонт, его подрядчиками, как правило, выступают профильные коммунальные предприятия.
«Департамент по благоустройству с начала 2025 года заключил 46 договоров на общую сумму 1,03 млрд грн по капитальному ремонту (аварийно-восстановительным работам после российских обстрелов, ракетных атак) многоквартирных жилых домов в городе», — сообщил Харьковский антикоррупционный центр (ХАЦ).
Исходя из объявленных тендеров, главные усилия будут прилагать к восстановлению разбитых многоэтажек на Северной Салтовке: на улицах Натальи Ужвий, Леся Сердюка и Кричевского (в районе, который в Харькове привыкли называть МЖК «Интернационалист»).
«Уже заключено 10 договоров на 540,7 млн грн. Наибольшие договоры — на 115,6 млн грн — с ООО «Строительная группа «Жилстройпроект» по капитальному ремонту жилого дома ЖК «Флора-13» на ул. Ужвий Наталии, 72 (подъезды № 1-3) и на 105,9 млн грн с ЧП «Строительная фирма «Промтекс» из орбиты экс-нардепа Анатолия Денисенко относительно капитального ремонта многоквартирного жилого дома ЖК «ФЛОРА-12» по ул. Ужвий Наталии, 7, балансодержателя – ЖК “ФЛОРА-12” и ЖК “ФЛОРА-13”, — сообщили в ХАЦ.
Еще пять договоров на общую сумму 321,7 млн грн заключили на ремонт домов ОСМД на Северной Салтовке. Это дома по улице Кричевского, 41, 42, 39, 37 и 29 (в частности — ОСМД «Венский дом»).
«Среди перечня договоров обращает внимание дорогой ремонт дома в центре Харькова стоимостью 32,8 млн грн. Речь идет о жилом пятиэтажном доме по ул. Мироносицкая, 54. Договор заключили с ООО «Слобожанская строительная компания «Саргон». Это фирма, активно работавшая в области, в частности на восстановлении Старого Салтова», — отметили в ХАЦ.
Там также сообщили, что мэрия планировала на этот год восстановление общежития на ул. Ахиезеров, 4, в Салтовском районе, который уничтожила российская ракета. Даже заключили договор с подрядчиком на 46,4 млн грн. Но в дальнейшем договор расторгли с согласия сторон. Сейчас объявлен новый тендер.
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«Департамент жилищно-коммунального хозяйства горсовета в свою очередь в 2025 году заключил 639 договоров на текущий ремонт на общую сумму 275 млн грн. Здесь существенная доля подрядов отдается коммунальным предприятиям. 155 договоров на 48,6 млн грн заключили с КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие», 86 договоров на 36,6 млн грн — с КП «Харьковспецстрой», 82 договора на 31,9 млн грн — с КП «Харьковжилстрой», — проинформировали антикоррупционеры.
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2025 в 07:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский антикоррупционный центр проанализировал тендеры, объявленные двумя департаментами горсовета, которые отвечают за ремонты жилья в Харькове".