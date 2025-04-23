Восстановление Северной Салтовки: мэрия Харькова показала отстроенный дом 📷
В Харькове продолжают восстановление девятиэтажки на ул. Натальи Ужвий. Здание серьезно разбили в первые месяцы российского полномасштабного вторжения.
«Как сообщили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, девятиэтажка была сильно повреждена при обстреле в марте 2022 года. В здании уже восстановили все конструкции (лестничные марши, плиты перекрытия, стеновые панели), а также установили новые металлопластиковые окна», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.
Сейчас в доме проводят внутренние отделочные работы в подъездах. А также — ремонтируют системы отопления, водоснабжения и восстанавливают фасад. Его уже утепляют и обещают покрасить.
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«Кроме того, в доме заменят поврежденные лифты, отремонтируют входные группы, кровлю и т.д.», — сообщили в мэрии.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, дім, дом, мэрия, новости Харькова, северная салтовка, ужвий;
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- • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 18:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают восстановление девятиэтажки на ул. Натальи Ужвий. Здание серьезно разбили в первые месяцы российского полномасштабного вторжения".