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Восстановление Северной Салтовки: мэрия Харькова показала отстроенный дом 📷

Общество 18:06   23.04.2025
Оксана Горун
Восстановление Северной Салтовки: мэрия Харькова показала отстроенный дом 📷 Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове продолжают восстановление девятиэтажки на ул. Натальи Ужвий. Здание серьезно разбили в первые месяцы российского полномасштабного вторжения.

«Как сообщили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, девятиэтажка была сильно повреждена при обстреле в марте 2022 года. В здании уже восстановили все конструкции (лестничные марши, плиты перекрытия, стеновые панели), а также установили новые металлопластиковые окна», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

восстановление дома на Ужвий в Харькове 2
Фото: пресс-служба ХГС

Сейчас в доме проводят внутренние отделочные работы в подъездах. А также — ремонтируют системы отопления, водоснабжения и восстанавливают фасад. Его уже утепляют и обещают покрасить.

восстановление дома на Ужвий в Харькове 3
Фото: пресс-служба ХГС

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«Кроме того, в доме заменят поврежденные лифты, отремонтируют входные группы, кровлю и т.д.», — сообщили в мэрии.

восстановление дома на Ужвий в Харькове
Фото: пресс-служба ХГС
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 18:06;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают восстановление девятиэтажки на ул. Натальи Ужвий. Здание серьезно разбили в первые месяцы российского полномасштабного вторжения".