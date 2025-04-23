Восстановление Северной Салтовки: мэрия Харькова показала отстроенный дом 📷

В Харькове продолжают восстановление девятиэтажки на ул. Натальи Ужвий. Здание серьезно разбили в первые месяцы российского полномасштабного вторжения.

«Как сообщили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, девятиэтажка была сильно повреждена при обстреле в марте 2022 года. В здании уже восстановили все конструкции (лестничные марши, плиты перекрытия, стеновые панели), а также установили новые металлопластиковые окна», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Сейчас в доме проводят внутренние отделочные работы в подъездах. А также — ремонтируют системы отопления, водоснабжения и восстанавливают фасад. Его уже утепляют и обещают покрасить.

«Кроме того, в доме заменят поврежденные лифты, отремонтируют входные группы, кровлю и т.д.», — сообщили в мэрии.