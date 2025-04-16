О ходе восстановления дома на Северной Салтовке отчитались в мэрии (фото)
В Салтовском районе Харькова продолжается восстановление многоквартирного жилого дома, который был поврежден в марте 2022 года.
Там уже утеплили технический этаж и подвальное помещение, восстановили остекление в квартирах и местах общего пользования, сообщили в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского городского совета.
Кроме того, специалисты восстановили 60% фасада с утеплением, а также капитально отремонтировали кровлю, лестничные марши, плиты перекрытия и выполнили усиление опорных конструкций.
Сейчас продолжается восстановление фасада, цокольной части дома, а в местах общего пользования — отделочные работы. Также специалисты проводят замену системы водоснабжения и благоустраивают прилегающую территорию.
Напомним, 16 марта 2022 года в результате попадания снаряда и взрывной волны подверглась разрушениям девятиэтажка по улице Бучмы 28/64, 1972 года строительства. Произошел пожар, были частично повреждены внешние несущие стены, кровля, внутренние стены и инженерные сети.
Проект реализуется с февраля 2024 года, информирует DREAM. Ориентировочный бюджет — 245,6 миллиона гривен, из них подтвержден 101 миллион (100,2 миллиона — средства госбюджета и 710 тысяч — местного). В департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции горсовета сообщали МГ «Объектив», что договор с подрядчиком заключен до 31 декабря 2025 года.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, дім, дом, новости Харькова, северная салтовка;
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 17:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Салтовском районе Харькова продолжается восстановление многоквартирного жилого дома, который был поврежден в марте 2022 года.".