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О ходе восстановления дома на Северной Салтовке отчитались в мэрии (фото)

Общество 17:47   16.04.2025
Елена Нагорная
О ходе восстановления дома на Северной Салтовке отчитались в мэрии (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Салтовском районе Харькова продолжается восстановление многоквартирного жилого дома, который был поврежден в марте 2022 года.

Там уже утеплили технический этаж и подвальное помещение, восстановили остекление в квартирах и местах общего пользования, сообщили в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского городского совета.

Кроме того, специалисты восстановили 60% фасада с утеплением, а также капитально отремонтировали кровлю, лестничные марши, плиты перекрытия и выполнили усиление опорных конструкций.

Дом по улице Бучмы 28/64
Фото: Харьковский горсовет

Сейчас продолжается восстановление фасада, цокольной части дома, а в местах общего пользования — отделочные работы. Также специалисты проводят замену системы водоснабжения и благоустраивают прилегающую территорию.

Дом по улице Бучмы 28/64
Фото: Харьковский горсовет
Дом по улице Бучмы 28/64
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, 16 марта 2022 года в результате попадания снаряда и взрывной волны подверглась разрушениям девятиэтажка по улице Бучмы 28/64, 1972 года строительства. Произошел пожар, были частично повреждены внешние несущие стены, кровля, внутренние стены и инженерные сети.

Проект реализуется с февраля 2024 года, информирует DREAM. Ориентировочный бюджет — 245,6 миллиона гривен, из них подтвержден 101 миллион (100,2 миллиона — средства госбюджета и 710 тысяч — местного). В департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции горсовета сообщали МГ «Объектив», что договор с подрядчиком заключен до 31 декабря 2025 года.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 17:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Салтовском районе Харькова продолжается восстановление многоквартирного жилого дома, который был поврежден в марте 2022 года.".