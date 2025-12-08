Понад 531 млрд грн – оновлена сума збитків довкіллю Харківщини від війни
У Державній екологічній інспекції в Харківській області оновили загальний розмір збитків, завданих довкіллю Харківщини внаслідок збройної агресії РФ. Станом на 5 грудня він становив 531 млрд 589 млн грн.
Найбільших збитків – у розмірі близько 520 млрд – регіону було завдано внаслідок засмічення та забруднення понад 7,5 мільйонів квадратних метрів земельних ресурсів.
Збитки внаслідок викидів 557,7 тис. тонн забруднювальних речовин в атмосферу розрахували на рівні 3,9 млрд грн.
Крім цього, за даними екологів, 86 тонн забруднювальних речовин потрапили у водні об’єкти та ще 482,2 млн кубометрів води окупанти забрали самовільно. Загальні збитки від цих дій – понад 7 млрд грн.
Раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, що 1,9 млрд грн – розмір шкоди довкіллю внаслідок ворожих обстрілів, через які були пошкоджені та зруйновані будівлі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, зокрема навчальні. Йдеться про удари РФ у період із березня по липень 2025 року, повідомили в Державній екологічній інспекції в Харківській області.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: харківщина, шкода, экология;
