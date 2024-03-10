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Концентрация нефтепродуктов в реках Харькова уменьшается — ХОВА

Общество 14:41   10.03.2024
Оксана Горун
Концентрация нефтепродуктов в реках Харькова уменьшается — ХОВА Река Уды, фото облуправления Госэкоинспекции

Попадания нефтепродуктов в источники, приближенные к пострадавшим рекам, не фиксируют.

О ситуации с загрязнением рек в результате российского удара по нефтебазе в Харькове сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В городских реках Харьков, Лопань и Уды уменьшается концентрация нефтепродуктов. Также не зафиксировано попадание нефтепродуктов в источники, приближенные к рекам Харьков, Немышля, Лопань, Уды и Северский Донец. Такие предварительные выводы в результате исследования проб воды доложили профильные службы в ходе аппаратного совещания», — отметил Синегубов.

Он сообщил, что в регионе продолжают принимать меры, чтобы ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов. Среди решений, которые рассматривают, — обновление загрязненной почвы.

Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова. Топливо смешалось со снегом и превратилось в огненную лавину, накрывшую частный сектор. Полностью сгорели 15 домов, общая площадь пожара составила почти 4 тысячи квадратных метров. По данным облпрокуратуры, семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет.

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По данным облпрокуратуры, топливо попало в реку Немышля, которая протекает по территории Харькова, и в дальнейшем впадает в реки Харьков, Лопань и Уды. Облуправление Госэкоинспекции обследует эти реки и отбирает пробы воды. 14 февраля на реках Немышля, Лопань, Уды и Северский Донец начали устанавливать боновые заграждения. По данным КП «Харьковводоканал», утечка топлива в реки региона не повлияла на качество водопроводной воды в Харькове. При этом жителей Немышли призвали пока не употреблять воду из источников и скважин.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 марта 2024 в 14:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Попадания нефтепродуктов в источники, приближенные к пострадавшим рекам, не фиксируют".