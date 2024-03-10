Концентрація нафтопродуктів у річках Харкова зменшується – ХОВА

Потрапляння нафтопродуктів до джерел, що наближені до постраждалих річок, не фіксують.

Про ситуацію із забрудненням річок внаслідок російського удару по нафтобазі у Харкові повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У міських річках Харків, Лопань та Уди зменшується концентрація нафтопродуктів. Також не зафіксовано потрапляння нафтопродуктів до джерел, які наближені до річок Харків, Немишля, Лопань, Уди та Сіверський Донець. Такі попередні висновки у результаті дослідження проб води доповіли профільні служби у ході апаратної наради“, – зазначив Синєгубов.

Він повідомив, що в регіоні продовжують вживати заходів, щоби ліквідувати наслідки розливу нафтопродуктів. Серед рішень, які розглядають, – оновлення забрудненого ґрунту.

Нагадаємо, ввечері 9 лютого три ворожі БпЛА завдали ударів по базі ПММ у Немишлянському районі. Паливо змішалося зі снігом і перетворилося на вогняну лавину, що накрила приватний сектор. Повністю згоріли 15 будинків, загальна площа пожежі склала майже 4 тисячі м². За даними облпрокуратури, сім людей згоріли живцем. Серед них прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було десять місяців, а також літнє подружжя. Троє постраждали: 45-річний чоловік та дві жінки 61 та 39 років. Понад 50 людей вдалося врятувати.

За даними облпрокуратури, паливо потрапило в річку Немишля, яка протікає територією Харкова, і надалі впадає у річки Харків, Лопань та Уди. Облуправління Держекоінспекції обстежує ці річки та відбирає проби води. 14 лютого на річках Немишля, Лопань, Уди та Сіверський Донець почали встановлювати бонові загородження. За даними КП «Харківводоканал», витік палива не вплинув на якість водопровідної води у Харкові. При цьому мешканців Немишлі закликали поки не вживати воду з джерел та свердловин.