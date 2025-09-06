На Харьковщине долгое время загрязняли реку: подозревают директора КП
Директору коммунального предприятия в Богодуховском районе сообщили о подозрении. Правоохранители считают, что он допустил масштабное нарушение требований экологического законодательства.
«В течение длительного времени не было обеспечено надлежащее функционирование очистных сооружений, что привело к сбросу отходов и загрязнению земельного участка. По результатам лабораторных исследований установлено превышение допустимых норм содержания аммония, нитратов, фосфора и плотного остатка, что создает опасность для окружающей среды и может привести к деградации почв», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Кроме того, добавляют правоохранители, зафиксировали факт сброса сточных вод с очистных сооружений предприятия в реку Карамушина.
«Обнаружены многочисленные превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. В результате небрежного отношения директора КП к исполнению служебных обязанностей окружающей среде нанесен ущерб на сумму более 415 тысяч гривен», — подсчитали в прокуратуре.
Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 239 (загрязнение или порча земель), ч. 1 ст. 242 (нарушение правил охраны вод) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
