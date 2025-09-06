На Харківщині тривалий час забруднювали річку: підозрюють директора КП
Директору комунального підприємства у Богодухівському районі повідомили про підозру. Правоохоронці вважають, що він допустив масштабне порушення вимог екологічного законодавства.
«Протягом тривалого часу не було забезпечено належне функціонування очисних споруд, що призвело до скидання відходів і забруднення земельної ділянки. За результатами лабораторних досліджень встановлено перевищення допустимих норм вмісту амонію, нітратів, фосфору та щільного залишку, що створює небезпеку для довкілля та може призвести до деградації ґрунтів», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Крім того, додають правоохоронці, зафіксували факт скидання стічних вод з очисних споруд підприємства до річки Карамушина.
«Виявлено численні перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин. Внаслідок недбалого ставлення директора КП до виконання службових обов’язків довкіллю завдано збитків на суму понад 415 тисяч гривень», – підрахували у прокуратурі.
Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 239 (забруднення або псування земель), ч. 1 ст. 242 (порушення правил охорони вод) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: загрязнение, річка, сточные воды, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2025 в 14:44;
