Live
  • Сб 06.09.2025
  • Харків  +24°С
  • USD 41.35
  • EUR 48.13

На Харківщині тривалий час забруднювали річку: підозрюють директора КП

Суспільство 14:44   06.09.2025
Вікторія Яковенко
На Харківщині тривалий час забруднювали річку: підозрюють директора КП Фото: Харківська обласна прокуратура

Директору комунального підприємства у Богодухівському районі повідомили про підозру. Правоохоронці вважають, що він допустив масштабне порушення вимог екологічного законодавства.

«Протягом тривалого часу не було забезпечено належне функціонування очисних споруд, що призвело до скидання відходів і забруднення земельної ділянки. За результатами лабораторних досліджень встановлено перевищення допустимих норм вмісту амонію, нітратів, фосфору та щільного залишку, що створює небезпеку для довкілля та може призвести до деградації ґрунтів», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Крім того, додають правоохоронці, зафіксували факт скидання стічних вод з очисних споруд підприємства до річки Карамушина.

«Виявлено численні перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин. Внаслідок недбалого ставлення директора КП до виконання службових обов’язків довкіллю завдано збитків на суму понад 415 тисяч гривень», – підрахували у прокуратурі.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 239 (забруднення або псування земель), ч. 1 ст. 242 (порушення правил охорони вод) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Читайте також: На Харківщині «нажилися» на укриттях в навчальних закладах: кого підозрюють

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
АвтоПрайд у Харкові: чи були інциденти, до чого закликали ЛГБТ-активісти 📷
АвтоПрайд у Харкові: чи були інциденти, до чого закликали ЛГБТ-активісти 📷
06.09.2025, 15:09
«Немає порядку»: харківський бізнес про зміни Кабміну і 100% бронювання
«Немає порядку»: харківський бізнес про зміни Кабміну і 100% бронювання
06.09.2025, 13:37
На Харківщині тривалий час забруднювали річку: підозрюють директора КП
На Харківщині тривалий час забруднювали річку: підозрюють директора КП
06.09.2025, 14:44
Яку дорогу рекомендує уникати депутат після заходу сонця на Харківщині
Яку дорогу рекомендує уникати депутат після заходу сонця на Харківщині
06.09.2025, 12:15
Новини Харкова — головне за 6 вересня: наслідки обстрілів, небезпечна дорога
Новини Харкова — головне за 6 вересня: наслідки обстрілів, небезпечна дорога
06.09.2025, 14:08
Зміни в русі низки харківських поїздів: що сталося, як курсуватимуть
Зміни в русі низки харківських поїздів: що сталося, як курсуватимуть
06.09.2025, 10:09

Новини за темою:

21:43
Пилові бурі у 2024-му підвищили ризики для здоров’я: що з повітрям у Харкові
14:41
Концентрація нафтопродуктів у річках Харкова зменшується – ХОВА
13:44
“Сморід жахливий” – річка в центрі Харкова забруднена нафтопродуктами (відео)
16:39
Через забруднення паливом відключили воду у колонках на Котельній у Харкові
22:25
Понад 10 тисяч м² землі забруднено через витік палива у Харкові – Болвінов

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «На Харківщині тривалий час забруднювали річку: підозрюють директора КП»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2025 в 14:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Директору комунального підприємства у Богодухівському районі повідомили про підозру. Правоохоронці вважають, що він допустив масштабне порушення вимог екологічного законодавства.".