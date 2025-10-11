Live
38 атак сталося за добу на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ

Фронт 08:12   11.10.2025
Вікторія Яковенко
38 атак сталося за добу на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00 поінформував про ситуацію на фронті в Харківській області.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 26 боїв у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного, Кам’янки, Довгенького та в напрямку Кутьківки, Дворічанського, Одрадного, Бологівки, Колодязного.

Генштаб о Харьковщине
Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано 12 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Петропавлівки, Богуславки та в напрямку Курилівки.

Генштаб о Харьковщине
Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази у напрямку низки населених пунктів, серед яких – Новий Мир та Ольгівка на Харківщині.

Генштаб о Харьковщине
Фото: Генштаб ЗСУ

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати окупантів.

потерри россиян
Фото: Генштаб ЗСУ

Читайте також: Росіяни просунулись поблизу Борової, мають перевагу у живій силі – ISW

Автор: Вікторія Яковенко
