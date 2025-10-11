Live
  • Сб 11.10.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.21

38 атак произошло за сутки на Харьковщине: утренние данные Генштаба ВСУ

Фронт 08:12   11.10.2025
Виктория Яковенко
38 атак произошло за сутки на Харьковщине: утренние данные Генштаба ВСУ Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00 проинформировал о ситуации на фронте в Харьковской области.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 26 боев в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного, Каменки, Долгенького и в направлении Кутьковки, Двуречанского, Отрадного, Бологовки, Колодезного.

Генштаб о Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении за сутки зафиксировано 12 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Степовой Новоселовки, Песчаного, Петропавловки, Богуславки и в направлении Куриловки.

Генштаб о Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза в направлении ряда населенных пунктов, среди которых — Новый Мир и Ольговка на Харьковщине.

Генштаб о Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ

Также в Генштабе обновили информацию о потерях оккупантов.

потерри россиян
Фото: Генштаб ВСУ

Читайте также: Россияне продвинулись вблизи Боровой, имеют преимущество в живой силе – ISW

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Когда в Харькове и области включат отопление. Известна ориентировочная дата
Когда в Харькове и области включат отопление. Известна ориентировочная дата
10.10.2025, 13:24
Новости Харькова — главное за 11 октября: атака на Чугуев, горели предприятия
Новости Харькова — главное за 11 октября: атака на Чугуев, горели предприятия
11.10.2025, 08:16
Армия РФ атаковала Чугуев: бушевал пожар, отключали свет, пострадавший
Армия РФ атаковала Чугуев: бушевал пожар, отключали свет, пострадавший
11.10.2025, 06:32
Харькову выключили свет из-за атаки, но транспорт работал – итоги 10 октября
Харькову выключили свет из-за атаки, но транспорт работал – итоги 10 октября
10.10.2025, 23:07
Будут ли вводить в Харькове графики отключений света: комментарий Терехова
Будут ли вводить в Харькове графики отключений света: комментарий Терехова
09.10.2025, 16:36
38 атак произошло за сутки на Харьковщине: утренние данные Генштаба ВСУ
38 атак произошло за сутки на Харьковщине: утренние данные Генштаба ВСУ
11.10.2025, 08:12

Новости по теме:

10.10.2025
Шесть боев идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
10.10.2025
«Удары были»: ожидать ли проблемы с газом на Харьковщине зимой
10.10.2025
39 атак РФ отбили украинские защитники на Харьковщине – данные Генштаба
09.10.2025
Интенсивность боев на севере от Харькова возрастает – Генштаб
08.10.2025
На севере опять напряженно: о 29 боях информирует Генштаб


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «38 атак произошло за сутки на Харьковщине: утренние данные Генштаба ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 октября 2025 в 08:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00 проинформировал о ситуации на фронте в Харьковской области.".