38 атак произошло за сутки на Харьковщине: утренние данные Генштаба ВСУ
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00 проинформировал о ситуации на фронте в Харьковской области.
На Южно-Слобожанском направлении произошло 26 боев в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного, Каменки, Долгенького и в направлении Кутьковки, Двуречанского, Отрадного, Бологовки, Колодезного.
На Купянском направлении за сутки зафиксировано 12 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Степовой Новоселовки, Песчаного, Петропавловки, Богуславки и в направлении Куриловки.
На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза в направлении ряда населенных пунктов, среди которых — Новый Мир и Ольговка на Харьковщине.
Также в Генштабе обновили информацию о потерях оккупантов.
11 октября 2025 в 08:12
