Потрібна сильна ППО – Зеленський звернувся до партнерів після атаки на Харків

На удар двома керованими авіабомбами УМПБ-5 по Шевченківському району Харкова близько 11-ї години 24 липня відреагував президент Володимир Зеленський.

“Абсолютно безглузді удари, без жодної військової мети, – написав голова держави у телеграмі. – І бачимо, що це єдине бажання Росії – продовжувати агресію, вбивства. Саме тому нам потрібна підтримка в захисті – сильна ППО, розширення виробництва зброї. Все це допоможе захистити життя. Розраховуємо на взаємодію з партнерами і вдячні всім, хто вже готовий допомагати”.

Нагадаємо, після 11:00 у Харкові пролунали два вибухи. Як повідомив мер Ігор Терехов, росіяни атакували авіабомбами центр міста, Шевченківський район. Одна з них упала поряд із багатоповерховим будинком, там спалахнуло близько 15 авто. Друга бомба вдарила по підприємству легкої промисловості, там також виникла пожежа. Внаслідок ударів пошкоджене скління у десяти багатоповерхових житлових будинках. За даними обласної прокуратури, росіяни застосували авіабомби УМПБ-5, які були запущені з літаків Су-34 із Бєлгородської області та пролетіли близько 100 кілометрів. Відомо про 33 постраждалих, серед яких четверо неповнолітніх та вагітна. У дівчат 10 років та 28 днів, а також вагітної – гостра реакція на стрес, а у 17-річних хлопця та дівчини – вибухові поранення. Начальник ХОВА Олег Синєгубов наголосив, що це перший за місяць удар КАБами по Харкову вдень. Він назвав це “поганим сигналом”.