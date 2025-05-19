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Где у россиян теперь «билет в один конец» на Харьковщине: ситуация на фронте

Фронт 13:17   19.05.2025
Виктория Яковенко
Где у россиян теперь «билет в один конец» на Харьковщине: ситуация на фронте Скриншот

О ситуации в районах Волчанска, а также поселка Двуречная сообщил в эфире нацмарафона спикер ОТГ «Харьков» Павел Шамшин.

По его данным, оккупанты продолжают давить вблизи Волчанска. Атакует враг преимущественно малыми пехотными группами, привлекает мототехнику, багги, чтобы быстро перемещаться.

«Россияне продолжают обстреливать город из тяжелой артиллерии, РСЗО, тяжелых огнеметных систем и, конечно же, дронов. Это сейчас там главная угроза. В Волчанске нет ни одного уцелевшего здания, если что-то и осталось, то это подземные коммуникации, где враг продолжает накапливать свои ресурсы. Это прежде всего живая сила, боекомплект, провизия, в общем все то, что ему нужно для продолжения штурмовых действий», — отметил Шамшин.

Ситуацию в районе Двуречной он называет сложной.

«Там россияне продолжают перебрасывать свои пехотные группы на западный, правый берег реки Оскол, с целью создания угрозы для города Купянск, именно с севера. Время от времени россияне пытаются возводить переправы через Оскол, но каждый раз мы такие попытки обнаруживаем и такие переправы уничтожаем. Сейчас переправ врага через Оскол там нет. Также отмечаем, что в районе Двуречной россияне используют бронетехнику и багги, чтобы избежать встречи с нашими дронами. Но так везет далеко не всем россиянам. Для многих оккупантов переправа на правый берег Оскола — это билет в один конец«, — подчеркнули в ОТГ «Харьков».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 мая 2025 в 13:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации в районах Волчанска, а также поселка Двуречная сообщил в эфире нацмарафона спикер ОТГ «Харьков» Павел Шамшин.".