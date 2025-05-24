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«Прощупывают» — что говорят в ВСУ о действиях РФ у госграницы с Харьковщиной

Фронт 22:00   24.05.2025
Оксана Горун
«Прощупывают» — что говорят в ВСУ о действиях РФ у госграницы с Харьковщиной Скриншот

Спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире нацмарафона прокомментировал сообщения о якобы скоплении техники и войск врага у госграницы и готовящемся наступлении на Харьковском направлении.

«Было несколько попыток продвинуться вдоль границы. Это не были крупномасштабные атаки, а скорее прощупывание. Фактически ловили малые группы за границей. Обычно российские атаки идут в Волчанске и Волчанских Хуторах – так там и идут. Оно в этом отношении не меняется», — отметил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

При этом ничего особо тревожащего на Харьковском направлении ВСУ не фиксируют. На вопрос, наблюдаются ли попытки врага расширить приграничный плацдарм в Харьковской области или прорвать кордон в других местах, представитель ОСГВ «Хортица» ответил отрицательно.

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«Как я говорю, прощупывают. Но так, чтобы это было массово, нет. Харьковское направление – оно в принципе не очень интенсивное, по сравнению с другими направлениями. Скажем так, если там интенсивность растет, это рост в пределах двух-трех, до пяти столкновений в сутки. Это не сотня, как бывает под Покровском», — сравнил Трегубов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 мая 2025 в 22:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире нацмарафона прокомментировал сообщения о якобы скоплении техники и войск врага у госграницы и готовящемся наступлении ".