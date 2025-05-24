«Буферные зоны» Путина: насколько реальна угроза Харьковщине — анализ (видео)

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко оценил, чего удалось достичь ВС РФ в попытке создать «буферные зоны» у границы за минувший год.

«Накануне такой военный преступник как Владимир Путин что-то там начал говорить о буферных зонах в Сумской области, в Харьковской области, ну, пожалуй, и в Черниговской им предстоит буферную зону создать. Итак, в отношении буферных зон. Российские оккупационные войска действительно проводят операции в пограничных полосах Харьковщины, Сумской области. Так же, как и мы в Курской области и Белгородской… Но каков эффект россиян по созданию буферной зоны именно на Харьковщине, например? Сейчас группа войск «Белгород» существенно активизировалась на севере Харьковщины. Да, это правда. Но мы помним, что сама эта операция началась в мае 2024 года. То есть больше, чем год назад. И каков результат? Они как были, так и остались на тех позициях – почти уже больше, чем год, продолжая находиться в этом болоте. Это иначе никак не назвать. И умирая там, не имея какого-либо результата, коэффициента полезного действия. Иногда даже утрачивая позиции», — отметил Коваленко в обзоре на Oboz.ua.

Видео: Oboz.ua

Он считает российскую активизацию на севере Харьковщины, в частности — в районе Волчанска — отвлекающими действиями.

«Харьковщина, Сумщина, Запорожская область, Херсонщина — они там будут интенсифицировать наступательные действия, но преимущественно это будут отвлекающие направления, чтобы сковывать наши силы и средства. Но они к этому готовятся, накапливают ресурс, чтобы демонстрировать: «Вот, сейчас будем делать буферную зону», — пояснил обозреватель.

Он также грубо прикинул, сколько территории необходимо захватить российской армии, чтобы реализовать заявления Путина про буферную зону вдоль границы. Если считать ее глубиной 20 км, речь идет о захвате порядка 14 тысяч квадратных километров.

«Сколько захватили российские оккупанты в 2024 году территории Украины за весь год? 3200 квадратных километров. Сколько они захватили за первое полугодие 2025-го – 1015 квадратных километров. То есть, сколько лет им понадобится, если они все силы и средства бросят на то, чтобы сформировать эту буферную зону? Ну, я не знаю, как это им удастся через несколько лет. При этом они должны на этом сконцентрировать свои ресурсы так же, как, например, эти ресурсы концентрируются на Покровском направлении», — подытожил Коваленко.