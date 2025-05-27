ISW: «буферная зона» на Харьковщине нужна Путину, чтоб увеличить требования
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что выдуманные российским диктатором «буферные зоны» станут поводом для претензий на очередную часть территорий Украины.
То, что Путин недавно вспомнил про «буферные зоны» вдоль границы — не является свидетельством его желания защитить российское приграничье. По мнению аналитиков Института изучения войны, требование диктатора к своим войскам создать такие зоны «подчеркивает намерение Путина увеличить свои территориальные требования».
«Недавно Путин организовал встречу с российскими официальными лицами, чтобы выдвинуть идею создания буферной зоны шириной не менее 25 километров на севере Сумской области, и Путин приказал российским войскам создать буферную зону на севере Харьковской области в мае 2024 года. Ранее ISW оценивал, что Путин, вероятно, намерен использовать буферные зоны на севере Сумской и Харьковской областей, чтобы оправдать расширение своих притязаний на украинскую территорию за пределы давних притязаний России на Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области», — написали в актуальной сводке ISW.
При этом аналитики пока не смогли подтвердить информацию украинского военного обозревателя Константина Машовца о переброске части российских подразделений 752-го мотострелкового полка российской 200-й бригады на север Сумской области.
«ISW не наблюдает дополнительных сообщений об этих подразделениях, действующих на севере Сумской области, но будет освещать любые будущие сообщения об этих подразделениях», — отметили в ISW.
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При этом аналитики предположили, что передислокация российских сил может свидетельствовать о намерении отложить наступательную операцию против Константиновки, так как у ВС РФ нет достаточных оперативных резервов.
«Решение российского военного командования передислоцировать подразделения предполагает, что российские военные могут попытаться одновременно продолжить наступление в Донецкой области и создать буферную зону на севере Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Российское военное командование может оценить, что у российских войск больше шансов на значительное продвижение на севере Сумской области, чем вблизи Часова Яра», — прокомментировали в Институте изучения войны.
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- Категории: Мир, Политика, Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, буферная зона, война, наступ, наступление, новости Харькова, Путин;
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2025 в 08:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что выдуманные российским диктатором «буферные зоны» станут поводом для претензий на еще часть территорий Украины".