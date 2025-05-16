Новорожденные харьковчане получили вышиванки (фото, видео)

В День вышиванки в Харькове команда SCHONEN — инновации для здоровья нации — подарила малышам первую национальную одежду. А мамам малышей вручили еще и Health box со средствами для здоровья и сертификаты на продукцию.

Харьковчанин Максим появился на свет в городском перинатальном центре 14 мая.

«Было у нас кесарево сечение. Но ничего, мы справились, будем восстанавливаться. Сынок здоров, а это самое главное», — рассказывает мама малыша Вита.

Признается: сомневалась, рожать ли в Харькове, ведь город недалеко от фронта и регулярно страдает от обстрелов.

«Но все-таки решили, что нашу нацию надо продолжать: как мальчиками, так и девочками. Поэтому решили все-таки дать новую жизнь ребеночку — маленькому харьковчанину», — говорит мама.

Максим — второй ребенок Виты, у нее уже есть 10-летняя дочь. Теперь, говорит, — «полный комплект». Уже на следующий день после рождения Максим получил первый в жизни подарок — вышиванку.

В этом году Харьков — один из пяти городов Украины, где реализуют социальный проект «Моя первая вышиванка». Городской перинатальный центр на Салтовке — едва ли не ближайший роддом к линии фронта, отмечает Владислав Слёз, представитель SCHONEN — инновации для здоровья нации.

«Недалеко, километров 30, — Волчанск, где идут бои. А здесь мамы рожают малышей. Поэтому Харьков — несокрушимый», — комментирует он и подчеркивает: украинские дети заслуживают лучших медицинских решений и ухода — по самым высоким швейцарским стандартам.

«Здоровье нации — это самое ценное сокровище. SCHОNEN — это инновации для здоровья нации. Мы объединяем швейцарские традиции качества, которые уже доступны каждой украинской семье. Третий год подряд SCHОNEN дарит в День вышиванки новорожденным их первую вышитую рубашку. В этом году это 70 детей в пяти городах Украины. А вообще этот проект, «Моя первая вышиванка», охватил уже 11 городов Украины, в том числе и прифронтовые. Кроме вышиванки, каждая семья получает еще и подарочный сертификат на продукцию SCHОNEN, и Health Box с качественными препаратами ухода. Ведь мы считаем, что качественные препараты — это надежный старт в жизни. Мы считаем, что украинские дети заслуживают самых высоких стандартов качества — таких, как в Швейцарии. Именно поэтому SCHОNEN поддерживает всех новорожденных украинцев с первого дня жизни», — пояснил Владислав Слёз.

В боксе, который получила Вита: витамины и пробиотики, предметы ухода, кремы, подгузники — то есть все, что понадобится новорожденному и маме, для того, чтобы быть здоровыми. А также — сертификат, который обеспечит дополнительный доступ к качественным препаратам.

«Я очень благодарна SCHОNEN за такие подарки. За то, что они заботятся о будущем наших малышей, об их здоровье. И я думаю, каждой мамочке будет очень приятно получить подобный подарок в такой прекрасный день, День вышиванки: чтобы малыш был не только красивый, но и здоровый», — поделилась Вита.

В этом году в Харьковском городском перинатальном центре приняли уже более 400 родов, рассказала медицинский директор по вопросам детства Надежда Федоренко. А в 2024-м здесь родились полторы тысячи новых харьковчан. Заведение на Салтовке не прекращало работать даже в самые тяжелые дни — в начале 2022-го, когда город страдал от артиллерийских обстрелов и авианалетов.

«В начале вторжения у нас было шумно, страшно. Мы были в укрытиях, в подвалах. Но мы продолжали рождаться. У нас ракета от «Града» влетела в неонатальный стационар — в крышу. И по настоящее время мы работаем. Но два этажа у нас закрыты, пятый и четвертый. Когда тревоги, мы обычно идем в укрытие», — поделилась Федоренко.

Отмечает: сейчас в Харькове рожает немало женщин из прифронтовых районов области.

«Волчанский, Купянский районы… Конечно, для них стресс в два раза больше, потому что они не дома», — говорит медик.

Хотя родов стало существенно меньше, в сравнении с периодом до начала полномасштабного вторжения, перинатальный центр все равно востребован. В неонатологическом стационаре, где оказывают помощь деткам, родившимся до срока, постоянно проходят реабилитацию 60-70 малышей. Также здесь работают узкие специалисты: офтальмологи, кардиологи, неврологи, ортопеды, проводят ряд специфических обследований и видов диагностики.

Федоренко выразила благодарность SCHОNEN — инновации для здоровья нации: «Что посетили и подарили нашим новорожденным детям, а также их родителям подарки. В этот прекрасный день — День вышиванки».