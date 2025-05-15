Харьков в вышиванках — Терехов опубликовал фото несгибаемых
Ко Дню вышиванки сотрудники коммунальных предприятий Харькова приняли участие в фотосессии — на рабочих местах и в вышиванках.
«Под жилетом коммунальщика, под белым халатом врача, под экипировкой спасателя, под деловым костюмом дипломата, под школьной рубашкой ученика — у каждого из нас есть свой невидимый оберег. Свой личный, нательный код — код украинца. И где бы мы ни были – в родном городе или на другом континенте – он остается с нами. Это то, что не сотрешь временем и не потеряешь в пути. Он – в сердце, в поступках, во взгляде. Он объединяет нас и напоминает: мы – из рода тех, кто не покоряется. Кто работает, борется, мечтает. И в каждом из нас память о предках шагает рядом с ответственностью перед теми, кто придет после. Именно из этого наследия, из глубокого осознания себя мы изо дня в день создаем современную, достойную и сильную Украину!» – подписал фото, опубликованные в День вышиванки, мэр Харькова Игорь Терехов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вышиванка, день вышиванки, новости Харькова, терехов;
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 09:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ко Дню вышиванки сотрудники коммунальных предприятий Харькова приняли участие в фотосессии — на рабочих местах и в вышиванках".