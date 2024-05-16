Никакого оттока людей нет, жизнь идет – Терехов в вышиванке в центре Харькова

В городе нет никакой паники на фоне активизации обстрелов РФ, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

«Никакого оттока нет людей. Спокойно все работают, занимаются своими делами. Работает общественный транспорт. Работают компании. Жизнь идет. Это все возможно благодаря нашим славным военным, которые защищают нашу землю», — отметил мэр.

Он также рассказал, что в городе продолжают действовать графики отключений света, ведь в Харькове до сих пор нет собственной генерации электроэнергии. Поэтому город запитан от других областей.

«Мы практически не включаем уличное освещение, потому что экономим энергетику. Большинство производственных предприятий работают в ночное время. Что касается подземной школы, подземных больниц, которые мы вынуждены строить, мы предусмотрели резервное питание», — сказал Терехов.