Ніякого відтоку людей немає, життя йде – Терехов у вишиванці в центрі Харкова

У місті немає ніякої паніки на тлі активізації обстрілів РФ, повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.

«Ніякого відтоку людей немає. Спокійно всі працюють, займаються своїми справами. Працює громадський транспорт. Працюють підприємства. Життя йде. Це все можливо завдяки нашим славетних військових, які боронять нашу землю», – зазначив мер.

Він також розповів, що у місті продовжують діяти графіки відключень світла, адже Харків і досі немає власної генерації електроенергії. Тож наразі місто заживлене від інших областей.

«Ми практично не вмикаємо вуличне освітлення, бо економимо енергетику. Більшість виробничих підприємств працюють у нічний час. Що стосується підземної школи, підземних лікарень, які ми вимушені будувати, ми передбачили резервне заживлення», – сказав Терехов.