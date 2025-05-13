Как женятся на Харьковщине: за месяц – более 600 браков

В апреле в Харьковской области было зарегистрировано 619 браков.

Об этом сообщает Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции.

В соседних регионах тенденция выглядит следующим образом: в Донецкой области — 86, в Черниговской — 231, в Сумской — 255, в Полтавской — 373.

Ранее в комментарии МГ «Объектив» начальник Второго отдела государственной регистрации актов гражданского состояния в г. Харькове Восточного межрегионального управления Министерства юстиции Марина Басилашвили рассказала, что почти 60% от общего количества нынешних молодоженов – военные. Пары часто приходят расписываться сами — без гостей, а белому платью невесты предпочитают вышиванки.