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Как женятся на Харьковщине: за месяц – более 600 браков

Общество 15:51   13.05.2025
Виктория Яковенко
Как женятся на Харьковщине: за месяц – более 600 браков Фото: Восточное межрегиональное управление Минюста

В апреле в Харьковской области было зарегистрировано 619 браков.

Об этом сообщает Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции.

В соседних регионах тенденция выглядит следующим образом: в Донецкой области — 86, в Черниговской — 231, в Сумской — 255, в Полтавской — 373.

Ранее в комментарии МГ «Объектив» начальник Второго отдела государственной регистрации актов гражданского состояния в г. Харькове Восточного межрегионального управления Министерства юстиции Марина Басилашвили рассказала, что почти 60% от общего количества нынешних молодоженов – военные. Пары часто приходят расписываться сами — без гостей, а белому платью невесты предпочитают вышиванки.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 15:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В апреле в Харьковской области было зарегистрировано 619 браков.".