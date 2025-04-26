Live
  • Сб 26.04.2025
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.69
  • EUR 47.42

Свадьбы в «красивую» дату: на Харьковщине за день создали 89 семей

Общество 10:42   26.04.2025
Оксана Горун
Свадьбы в «красивую» дату: на Харьковщине за день создали 89 семей Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции

25 апреля 2025 года на Харьковщине зафиксировали «свадебный бум». Подобная тенденция была и в соседних регионах, сообщило Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции.

«25.04.2025 специалисты отделов ГРАГС Восточной юстиции встречали невест. Так, количество зарегистрированных в этот день браков достигло отметки 205 (символичность знаков?), а география бракосочетаний распределилась следующим образом: на Харьковщине – 89; на Полтавщине – 45 созданных семей; на Сумщине 37 пар влюбленных стали мужем и женой; на Черниговщине –26 бракосочетаний; на Донетчине – восемь браков», — проинформировали в управлении.

Ранее в комментарии МГ «Объектив» начальник Второго отдела государственной регистрации актов гражданского состояния в г. Харькове Восточного межрегионального управления Министерства юстиции Марина Басилашвили рассказала, что почти 60% от общего количества нынешних молодоженов – военные. Пары часто приходят расписываться сами — без гостей, а белому платью невесты предпочитают вышиванки.

Читайте также: Почти 40 пар поженились на Харьковщине за день: какую дату выбрали (фото)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное за 26 апреля: атака «Шахедов», температурный рекорд
Новости Харькова — главное за 26 апреля: атака «Шахедов», температурный рекорд
26.04.2025, 09:47
Утренний «прилет» в Харькове: пострадал ребенок
Утренний «прилет» в Харькове: пострадал ребенок
26.04.2025, 08:17
Дождь, шквалы и похолодание: прогноз погоды в Харькове и области на 26 апреля
Дождь, шквалы и похолодание: прогноз погоды в Харькове и области на 26 апреля
25.04.2025, 20:29
«Сегодня все профессии нам нужны» – Терехов приглашает на работу в Харькове
«Сегодня все профессии нам нужны» – Терехов приглашает на работу в Харькове
24.04.2025, 13:56
Источники Харькова проверили эпидемиологи: откуда нельзя пить
Источники Харькова проверили эпидемиологи: откуда нельзя пить
25.04.2025, 09:17
Свадьбы в «красивую» дату: на Харьковщине за день создали 89 семей
Свадьбы в «красивую» дату: на Харьковщине за день создали 89 семей
26.04.2025, 10:42

Новости по теме:

12:43
Почти 40 пар поженились на Харьковщине за день: какую дату выбрали (фото)
10:32
Работу трех госреестров восстановили в Украине — Минюст
18:19
Около 8 тысяч пар поженились на Харьковщине в 2024-м — фото влюбленных
17:24
Харьковщина стала третьей в Украине по числу разводов: что с бракосочетаниями
08:22
За полгода на Харьковщине родились 3800 детей: как их называли

Вы читали новость: «Свадьбы в «красивую» дату: на Харьковщине за день создали 89 семей»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2025 в 10:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 апреля 2025 года на Харьковщине зафиксировали «свадебный бум». Подобная тенденция была и в соседних регионах, сообщило Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции".