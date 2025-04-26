Свадьбы в «красивую» дату: на Харьковщине за день создали 89 семей
25 апреля 2025 года на Харьковщине зафиксировали «свадебный бум». Подобная тенденция была и в соседних регионах, сообщило Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции.
«25.04.2025 специалисты отделов ГРАГС Восточной юстиции встречали невест. Так, количество зарегистрированных в этот день браков достигло отметки 205 (символичность знаков?), а география бракосочетаний распределилась следующим образом: на Харьковщине – 89; на Полтавщине – 45 созданных семей; на Сумщине 37 пар влюбленных стали мужем и женой; на Черниговщине –26 бракосочетаний; на Донетчине – восемь браков», — проинформировали в управлении.
Ранее в комментарии МГ «Объектив» начальник Второго отдела государственной регистрации актов гражданского состояния в г. Харькове Восточного межрегионального управления Министерства юстиции Марина Басилашвили рассказала, что почти 60% от общего количества нынешних молодоженов – военные. Пары часто приходят расписываться сами — без гостей, а белому платью невесты предпочитают вышиванки.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: минюст, новости Харькова, рагс, свадьба;
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2025 в 10:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 апреля 2025 года на Харьковщине зафиксировали «свадебный бум». Подобная тенденция была и в соседних регионах, сообщило Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции".