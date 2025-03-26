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Почти 40 пар поженились на Харьковщине за день: какую дату выбрали (фото)

Общество 12:43   26.03.2025
Виктория Яковенко
Почти 40 пар поженились на Харьковщине за день: какую дату выбрали (фото) Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции

25 марта 2025 – оказалась популярной датой для заключения брака на Харьковщине. Ведь в этот день в регионе поженились почти 40 пар.

«Сигналы свадебного кортежа взлетают над городом вперемешку с воздушной тревогой — именно так сегодня звучит жажда украинцев жить и любить», — отметили в Восточном межрегиональном управлении Минюста.

В ведомстве рассказали, что одними из тех, кто решил пожениться именно 25.03.2025, стала пара Кирилла и Алены – военных, которые встретились на Харьковском направлении.

«Улыбающиеся, влюбленные и при всем счастливые – олицетворение надежды и стойкости всего народа», — говорится в сообщении.

поженились на Харьковщине
Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции
поженились на Харьковщине
Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции
поженились на Харьковщине
Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции
поженились на Харьковщине
Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции

Ранее в комментарии МГ «Объектив» руководительница Второго отдела государственной регистрации актов гражданского состояния в Харькове Восточного межрегионального управления Министерства юстиции Марина Басилашвили отметила: сейчас почти 60% молодоженов – военные. На церемонию пары часто приходят вдвоем. А невесты все реже выбирают пышные белые платья, предпочитая вышиванки.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 марта 2025 в 12:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 марта 2025 – оказалась популярной датой для заключения брака на Харьковщине. Ведь в этот день в регионе поженились почти 40 пар.".