Почти 40 пар поженились на Харьковщине за день: какую дату выбрали (фото)

25 марта 2025 – оказалась популярной датой для заключения брака на Харьковщине. Ведь в этот день в регионе поженились почти 40 пар.

«Сигналы свадебного кортежа взлетают над городом вперемешку с воздушной тревогой — именно так сегодня звучит жажда украинцев жить и любить», — отметили в Восточном межрегиональном управлении Минюста.

В ведомстве рассказали, что одними из тех, кто решил пожениться именно 25.03.2025, стала пара Кирилла и Алены – военных, которые встретились на Харьковском направлении.

«Улыбающиеся, влюбленные и при всем счастливые – олицетворение надежды и стойкости всего народа», — говорится в сообщении.

Ранее в комментарии МГ «Объектив» руководительница Второго отдела государственной регистрации актов гражданского состояния в Харькове Восточного межрегионального управления Министерства юстиции Марина Басилашвили отметила: сейчас почти 60% молодоженов – военные. На церемонию пары часто приходят вдвоем. А невесты все реже выбирают пышные белые платья, предпочитая вышиванки.