Майже 40 пар одружилося на Харківщині за день: яку дату обрали (фото)
25 березня 2025 року – виявилася популярною датою для укладання шлюбу на Харківщині. Адже у цей день в регіоні одружилися майже 40 пар.
«Сигнали весільного кортежу злітають над містом впереміш з повітряною тривогою – саме так сьогодні звучить жага українців жити і любити», – зазначили у Східному міжрегіональному управлінні Мін’юсту.
У відомстві розповіли, що одними з тих, хто вирішив побратися саме 25.03.2025, стала пара Кирила та Альони – військових, які зустрілися на Харківському напрямку.
«Усміхнені, закохані і попри все щасливі – уособлення надії і стійкості всього народу», – йдеться у повідомленні.
Раніше в коментарі МГ «Об’єктив» керівниця Другого відділу державної реєстрації актів цивільного стану в Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Марина Басілашвілі відзначила: зараз майже 60% молодят – військові. На церемонію пари часто приходять удвох. А наречені все рідше обирають пишні білі сукні, віддаючи перевагу вишиванкам.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: минюст, пары, поженились, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2025 в 12:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 березня 2025 року – виявилася популярною датою для укладання шлюбу на Харківщині. Адже у цей день в регіоні одружилися майже 40 пар.".