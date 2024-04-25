Зеркальная дата: 24.04.2024 на Харьковщине поженилась почти сотня пар (фото)
Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции
На Харьковщине 24.04.2024, в зеркальную дату, зарегистрировали 96 браков.
«Для кого-то дата 24.04.24 – магическая и загадочная, кому-то – обычная среда, а для более 240 пар влюбленных в Восточной юстиции – счастливый день бракосочетания», — сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.
Также на Полтавщине зарегистрировали 75 браков, на Черниговщине – 34, Сумщине – 22, в Донецкой области – 17.
Читайте также: Свадьба волонтеров в Харькове – на юбилейной почтовой марке «И будет весна»
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: дата, зеркальная, пары, поженились, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Зеркальная дата: 24.04.2024 на Харьковщине поженилась почти сотня пар (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 16:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине 24.04.2024, в зеркальную дату, зарегистрировали 96 браков.".