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Зеркальная дата: 24.04.2024 на Харьковщине поженилась почти сотня пар (фото)

Общество 16:30   25.04.2024
Виктория Яковенко
Зеркальная дата: 24.04.2024 на Харьковщине поженилась почти сотня пар (фото) Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции

На Харьковщине 24.04.2024, в зеркальную дату, зарегистрировали 96 браков.

«Для кого-то дата 24.04.24 – магическая и загадочная, кому-то – обычная среда, а для более 240 пар влюбленных в Восточной юстиции – счастливый день бракосочетания», — сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

Также на Полтавщине зарегистрировали 75 браков, на Черниговщине – 34, Сумщине – 22, в Донецкой области – 17.

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Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 16:30;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине 24.04.2024, в зеркальную дату, зарегистрировали 96 браков.".