Зеркальная дата: 24.04.2024 на Харьковщине поженилась почти сотня пар (фото)

На Харьковщине 24.04.2024, в зеркальную дату, зарегистрировали 96 браков.

«Для кого-то дата 24.04.24 – магическая и загадочная, кому-то – обычная среда, а для более 240 пар влюбленных в Восточной юстиции – счастливый день бракосочетания», — сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

Также на Полтавщине зарегистрировали 75 браков, на Черниговщине – 34, Сумщине – 22, в Донецкой области – 17.